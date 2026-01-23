‘महाराजा’चा सीक्वेल येणार? विजय सेतुपतीचा वेगळा अंदाज पहायला मिळणार?

Will Maharaja 2 Be Bigger and More Emotional? दाक्षिणात्य अभिनेता विजय सेतुपती याने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. विविधांगी भूमिका, आशयघन कथा आणि प्रभावी सादरीकरण यामुळे त्याने देश-विदेशात स्वतंत्र चाहता वर्ग निर्माण केला आहे. त्याच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा ठरलेला 'महाराजा' हा चित्रपट आता दुसऱ्या भागामुळे पुन्हा एकदा कुतूहलाचा विषय ठरत आहे.. विजयचा ५०वा चित्रपट असलेला 'महाराजा' हा केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे, तर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही मोठ्या प्रमाणात गाजला. चित्रपटातील भावनिक कथानक, एका पित्याची आपल्या मुलीसाठी चाललेली धडपड आणि शेवटच्या टप्प्यातील अनपेक्षित वळण यामुळे प्रेक्षकांवर खोल परिणाम झाला होता. .आता याच चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाबाबत नवी माहिती समोर येत आहे. 'महाराजा'चे दिग्दर्शक नितीलन स्वामिनाथन यांनी सीक्वेलसाठी एक वेगळी आणि आकर्षक संकल्पना तयार केली आहे. ही कल्पना त्यांनी विजय सेतुपतीसमोर मांडली असून, अभिनेत्याला ती विशेष भावल्याची माहिती आहे. .त्यामुळे पुढील भागासाठी दोघांची जोडी पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे आता या भागाची चाहत्यांना उत्सुकता लागली होती. पहिल्या भागाप्रमाणेच या भागात सुद्धा विजय सेतुपती याचा वेगळा अंदाज पहायला मिळणार का? याबद्दल चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..‘बाप्या’ ने गाठला जागतिक मंच! पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल २०२६ मध्ये ‘बाप्या’ ची अधिकृत निवड! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.