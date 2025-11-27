Video : मल्लिका काकूने गुंडांकरवी केला स्वानंदीच्या वडिलांवर हल्ला ; प्रोमो पाहून प्रेक्षक चिडले

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील चर्चेत असलेली मालिका वीण दोघांतली ही तुटेना मध्ये सतत ट्विस्ट अँड टर्न्स येत असतात. या मालिकेत आता स्वानंदीच्या वडिलांवर हल्ला होणार आहे. मालिकेतील या ट्विस्टने प्रेक्षक संतापले आहेत. .मालिकेत पाहायला मिळतंय की, पैशांसाठी मंदाकिनीने राजवाडेंच्या बांगड्या गहाण ठेवून केलेल्या कृतीमुळे समरच्या मनातून स्वानंदी आणि तिचं कुटूंब पूर्णपणे उतरलं आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेत स्वानंदीचे वडील तिला फोन करून ते बँकेत आल्याच सांगतात. त्यांचे सेविंग्जचे पैसे काढून ते समरचे पैसे परत करणार असल्याचं तिला सांगतात. स्वानंदी त्यांना ती नोकरी करून पैसे परत करेल त्यांनी टेन्शन घेऊन नये म्हणते. तेव्हा ते ऐकत नाही. मल्लिकाला हे समजल्यावर टेन्शन येत आणि ती त्यांना मारायला गुंड पाठवते. मल्लिकाने पाठवलेले गुंड स्वानंदीच्या वडिलांवर हल्ला करतात आणि त्यांनी काढलेले पैसे घेऊन पळून जातात. ही गोष्ट स्वानंदीला समजल्यावर ती घाबरते. .यावर प्रेक्षकांनी कमेंट्स करत टीका केली आहे. "अरे काय राव..समर आणि स्वानंदी वर Focus करा..Bore होते आहे मालिका मल्लिका काकू चे कट कारस्थान पाहून","erial ची मुख्य हिरोईन तर काकू च आहे...फक्त तिलाच वेगवेगळ्या लोकांसमोर नाटकं करून अभिनय दाखवायचा चान्स मिळतोय...बाकी सुपरस्टार कलाकार मंडळी तर अशीच घेतली आहेत सिरिअलमध्ये...आता फक्त promos आणि सीरियलच्या पोस्टर वर तिचा एकटीचा फोटो टाका आणि नाव ही बदला 'कारनामे काकूचे हे संपेनात'..म्हणजे सगळे officially सीरियल बघणं बंद करायला मोकळे...","फालतूची सीरियल खेचत आहे , मल्लिका न तिच्या मुलांच काम आती वाटत आहे " अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..मल्लिकाचं कारस्थान कसं उघड होणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज रात्री 8:30 वाजता फक्त झी मराठीवर..'ती' परत येतेय ! रीमा लागू यांनी गाजवलेलं नाटक 40 वर्षांनी पुन्हा रंगभूमीवर ; या अभिनेत्रीची मुख्य भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.