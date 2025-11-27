Premier

Video : मल्लिका काकूने गुंडांकरवी केला स्वानंदीच्या वडिलांवर हल्ला ; प्रोमो पाहून प्रेक्षक चिडले

Zee Marathi Vin Doghatali Hi Tutena Upcoming Promo : झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत स्वानंदीच्या वडिलांवर मल्लिका काकू गुंडांकरवी हल्ला करणार आहे. मालिकेतील हा ट्विस्ट पाहून प्रेक्षक चिडले आहेत.
Zee Marathi Vin Doghatali Hi Tutena Upcoming Promo

Zee Marathi Vin Doghatali Hi Tutena Upcoming Promo

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील चर्चेत असलेली मालिका वीण दोघांतली ही तुटेना मध्ये सतत ट्विस्ट अँड टर्न्स येत असतात. या मालिकेत आता स्वानंदीच्या वडिलांवर हल्ला होणार आहे. मालिकेतील या ट्विस्टने प्रेक्षक संतापले आहेत.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Tejashree Pradhan
Entertainment Field
Zee Marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com