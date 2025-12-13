विपुल अमृतलाल शाह यांच्या वेब सिरीज़ ‘बावरा मन’ चा पहिला एपिसोड झाला रिलीज, सनशाइन पिक्चर्स डिजिटलची दमदार सुरुवात!

Entertainment News : विपुल अमृतलाल शाह, जे भारतातील उत्कृष्ट फिल्ममेकर आणि निर्मात्यांपैकी एक मानले जातात आणि ज्यांनी अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत, ते आजही आपली वेगळी ओळख टिकवून आहेत. अनेक वर्षे चित्रपटांद्वारे प्रेक्षकांचे मनोरंजन केल्यानंतर आता ते त्यांच्या नव्याने सुरू केलेल्या ‘सनशाइन पिक्चर्स डिजिटल’ या वर्टिकलद्वारे ‘बावरा मन’ ही आणखी एक वेब सिरीज घेऊन येत आहेत..सचिन खोट यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेलं हे शो ईशानची कथा दाखवतो — बेंगळुरूतील एक महत्त्वाकांक्षी टेक्नी, जो यशाच्या धावपळीत इतका गुंतून जातो की तो आपल्या त्या स्वप्नापासून दूर जातो, ज्यात तो कधीकाळी आपल्या इनोवेशनद्वारे ग्रामीण महिलांना सशक्त बनवू इच्छित होता. मेघासोबत झालेलं त्याचं मन उद्ध्वस्त करणारं भांडण — जी एक मजबूत आणि आत्मविश्वासी नेता आहे — त्याला त्याच्या अरुंद विचारसरणीची आणि आतल्या भेदभावाची जाणीव करून देते आणि त्याची संपूर्ण दुनिया हादरवून टाकते..ईशान स्वतःला हरवलेला आणि त्रस्त वाटू लागतो आणि म्हणूनच तो आपल्या बेतिया गावात परत येतो. तिथे त्याच्या आईचा दिलासा देणारा सहवास आणि गावकऱ्यांची ताकद त्याला हळूहळू पुन्हा उभं राहायला मदत करते. तो नम्रतेने आपलं जुनं स्वप्न पुन्हा उभं करण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याला अशा व्यवस्थेशी सामना करावा लागतो जी चांगल्या कामापेक्षा फक्त पैसा कमावण्याला अधिक महत्त्व देते..त्याची यात्रा तेव्हा पूर्ण झाल्यासारखी वाटते जेव्हा मेघा — जी आता त्याच्या कामाच्या क्षेत्रातील एक मोठी आणि प्रभावी व्यक्ती बनली आहे — त्याच प्रोजेक्टचं भविष्य ठरवणारी सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती बनते..सनशाइन पिक्चर्सने आपल्या बॅनरखाली आंधें, नमस्ते लंडन, सिंह इज किंग, हॉलिडे, कमांडो, फोर्स, द केरल स्टोरी असे अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. बॅनरकडे २०२६ मध्ये रिलीज होणाऱ्या अनेक मोठ्या चित्रपटांची यादीही तयार आहे. त्याचे डिजिटल विंग आता संजय उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली चालेल आणि त्याची निर्मिती आशीन ए. शाह करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.