विपुल अमृतलाल शाह यांच्या वेब सिरीज़ ‘बावरा मन’ चा पहिला एपिसोड झाला रिलीज, सनशाइन पिक्चर्स डिजिटलची दमदार सुरुवात!

Bawra Man Web Series Get Release : विपुल अमृतलाल शाह यांची वेबसिरीज बावरा मनचा पहिला एपिसोड नुकताच रिलीज झाला. कशी आहे ही वेबसिरीज जाणून घेऊया.
Entertainment News : विपुल अमृतलाल शाह, जे भारतातील उत्कृष्ट फिल्ममेकर आणि निर्मात्यांपैकी एक मानले जातात आणि ज्यांनी अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत, ते आजही आपली वेगळी ओळख टिकवून आहेत. अनेक वर्षे चित्रपटांद्वारे प्रेक्षकांचे मनोरंजन केल्यानंतर आता ते त्यांच्या नव्याने सुरू केलेल्या ‘सनशाइन पिक्चर्स डिजिटल’ या वर्टिकलद्वारे ‘बावरा मन’ ही आणखी एक वेब सिरीज घेऊन येत आहेत.

