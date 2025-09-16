कलाकार हवा तर असा ! दशावतारचं यश पाहून हिंदी मीडियाने केलं दिलीप प्रभावळकरांचं कौतुक "बॉलीवूडला लाज वाटायला.."

मराठी सिनेमे चालत नाहीत अशी चर्चा असताना दशावतारने उत्तम प्रतिसाद मिळवत बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली.८१ वर्षांचे असूनही त्यांनी केलेली ॲक्शन सीन आणि बाबुली मिस्त्रीची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली.कोकण, परंपरा आणि जमिनीचे व्यवहार या विषयावर आधारित सिनेमाने केवळ मराठी प्रेक्षकांनाच नव्हे तर हिंदी मीडियालाही भुरळ घातली आहे..Marathi Entertainment News : सध्या सगळीकडे बोलबाला आहे तो दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेल्या दशावतार सिनेमाचा. एकीकडे मराठी सिनेमे चालत नाहीत अशी ओरड असताना दशावतार सिनेमाने उत्तम सिनेमांना प्रेक्षकांना थिएटरकडे घेऊन जातोच हे अधोरेखित केलं. या सिनेमाने पाच दिवसात पाच करोड रुपयांची कमाई केली आहे. दिलीप भाईंचा कमाल अभिनय पाहून बॉलिवूडमध्येही या सिनेमाची चर्चा रंगली आहे. .सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित या सिनेमात मल्टी स्टारकास्ट आहे. कोकण, परंपर , जमिनीचे व्यवहार त्याचा कोकणवासीयांवर होणारा परिणाम यावर हा सिनेमा भाष्य करतो. 81 वर्षांच्या असलेल्या दिलीप प्रभावळकरांनी साकारलेला बाबुली मिस्त्री सगळ्यांची मनं जिंकून घेतो. त्यांच्या अभिनयाने, स्टंट्सनी प्रेक्षक अवाक झाले आहेत. अगदी हिंदी मीडियालाही या सिनेमाची भुरळ पडली आहे. .विरल भयानी या पेजने इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत या सिनेमाचं आणि दिलीप भाईंचं भरभरून कौतुक केलं. ""या ८१ वर्षांच्या वृद्धाने बॉलिवूडला लाजवले".... ही दिलीप प्रभावळकरांची किमया आहे.... दिलीप प्रभावळकर यांनी आता मराठी चित्रपटांना थिएटरमध्ये प्रेक्षक ओढता येत नाही हा विचार बदलला आहे. ८१ वर्षांच्या या तरुणाने अभिनयाच्या बळावर प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये ओढले आहे.बॉलीवूड चित्रपटांनाही मागे टाकणारा हा चित्रपट फक्त दोन दिवसांत २ कोटींचा झाला आहे. बॉक्स ऑफिसवर ०२ कोटींची कमाई केली आहे. खरं तर, मराठी चित्रपट फक्त मराठी प्रेक्षकांपुरते मर्यादित आहेत, त्यामुळे ही कमाई आश्चर्यकारक आहे, असे आपल्याला यावरून म्हणायचे आहे... तर दशावतारला रविवारी चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि दुपारपर्यंत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ३ कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला आहे. या चित्रपटात अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी मुख्य भूमिका साकारली आहे. त्यांनी या भूमिकेसाठी काही स्टंटही केले आहेत. पण याच जोडीने सुनील तावडे, महेश मांजरेकर, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शनी इंदलकर, भरत जाधव, रवी काळे, विजय केंकरे, आरती वडगबाळकर यांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. दशावतार चित्रपटाने लवकरच १०० कोटींचा पल्ला गाठावा हीच मनापासून शुभेच्छा!".याबरोबरच अनेक प्रेक्षकांनीही दिलीप प्रभावळकर आणि संपूर्ण सिनेमाच्या टीमचं भरभरून कौतुक केलं आहे. सोशल मीडियावरही सध्या दशावतारची चर्चा आहे. .FAQs :❓1. दशावतार सिनेमा कधी रिलीज झाला?👉 १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा सिनेमा थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला.❓2. या सिनेमात मुख्य भूमिका कोण साकारत आहे?👉 ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर मुख्य भूमिकेत असून त्यांनी बाबुली मिस्त्री हे पात्र साकारले आहे.❓3. सिनेमाची कथा कशावर आधारित आहे?👉 हा सिनेमा कोकणातील परंपरा, जमिनीचे व्यवहार आणि त्याचा कोकणवासीयांवर होणारा परिणाम या विषयावर भाष्य करतो.❓4. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली?👉 रिलीजच्या अवघ्या पाच दिवसांत ५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.❓5. सिनेमाचं दिग्दर्शन कोणी केलं आहे?👉 दशावतार या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलं आहे..Sabar Bonda Marathi Film : सनडान्स विजयानंतर ‘साबर बोंडं’ मराठी प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.