Premier

हृतिक रोशनचा मुलांसोबत भन्नाट डान्स, वडिलांसारखी पोरं पण काही कमी नाही, व्हिडिओ व्हायरल

HRITHIK ROSHAN DANCES WITH HIS SONS: रोशन कुटुंबाच्या लग्नसोहळ्यात अभिनेता हृतिक रोशनने आपल्या मुलांसोबत केलेला धमाकेदार डान्स सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
HRITHIK ROSHAN DANCES WITH HIS SONS

HRITHIK ROSHAN DANCES WITH HIS SONS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Hrithik Roshan dances with sons at wedding: अभिनेता हृतिक रोशनचा चुलत भाऊ ईशान रोशन नुकताच लग्नबंधनात अडकला आहे. अगदी धुमधडाक्यात त्याचं लग्न पार पडलं. या लग्नातील अनेक व्हिडिओ, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. हृतिक आणि त्याचे वडील राकेश रोशनचा वरातीमधील डान्स करतानाचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दरम्यान या सगळ्यात हृतिकने मुलांसोबत केलेल्या डान्सची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगताना पहायला मिळतेय.

Loading content, please wait...
viral
wedding
Actor
dance
hrithik roshan
bollywood actor
Entertainment news
father and son
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com