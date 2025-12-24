हृतिक रोशनचा मुलांसोबत भन्नाट डान्स, वडिलांसारखी पोरं पण काही कमी नाही, व्हिडिओ व्हायरल

Hrithik Roshan dances with sons at wedding: अभिनेता हृतिक रोशनचा चुलत भाऊ ईशान रोशन नुकताच लग्नबंधनात अडकला आहे. अगदी धुमधडाक्यात त्याचं लग्न पार पडलं. या लग्नातील अनेक व्हिडिओ, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. हृतिक आणि त्याचे वडील राकेश रोशनचा वरातीमधील डान्स करतानाचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दरम्यान या सगळ्यात हृतिकने मुलांसोबत केलेल्या डान्सची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगताना पहायला मिळतेय. .अभिनेता हृतिक रोशनला नाचताना अनेकांनी पाहिलय. त्याच्या डान्सची प्रचंड क्रेझ सुद्धा पहायला मिळते. अशातच एका कार्यक्रमात हृतिक मुलांसोबत नाचताना पहिल्यांदा पहायला मिळतय. हृतिक आणि त्याची दोन्ही मुलं रोहन आणि हृदानसोबत बॉलिवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. त्यांचा डान्स पाहून उपस्थित लोकं सुद्धा अवाक झाल्याचं पहायला मिळालं. .सुरुवातील हृतिकसोबत रेहान आणि हृदान डान्स करत होते. त्यांचा डान्स पाहून फ्लोअरवर त्याची भाची सुरानिका सोनी आणि चुलत बहीण पश्मिना रोशनसुद्धा सहभागी झाल्या. 'इश्क तेरा तडपावे' या बॉलिवूड गाण्यावर त्यांनी भन्नाट डान्स केलय. हृतिकला मनमोकळं नाचताना पाहून चाहते सुद्धा खूप खुश झाले होते. नेटकऱ्यांनी हृतिकचं आणि त्याच्या मुलांचं तोंडभरून कौतूक केलय. .अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलं की, 'वडिलांप्रमाणेच मुलांनाही वारसा मिळाला आहे.' तर एकाने लिहलं की, 'रोशन ब्रदर्स फक्त डान्स नाही तर स्टेजवर धमाल करतात.' सध्या सोशल मीडियावर हृतिकच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. नेटकऱ्यांना हृतिकला पुन्हा वेगळ्या अंदाजात पाहून आनंद होतोय..अक्षय खन्ना आता फुल्ल हवेत! धुरंधर सिनेमानंतर ट्रेण्डवर येताच 'दृश्यम 3'साठी मागितली मोठी फी, सिनेमा सोडल्याचा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.