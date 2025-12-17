'हे असं वागणं शोभतं का?' दिव्यांग मुलगा सेल्फीसाठी विनंती करताना विराट- अनुष्का असं का वागले? स्टाफने हाताला ओढत बाजूला खेचलं आणि...

Virat Kohli Ignore Handicap Fan Viral Video : विराट अनुष्का नुकतेच प्रेमानंदजी महाराज यांच्या दर्शनाला गेले होते. त्यांची ही प्रेमानंद महाराजांना भेटण्याची तिसरी वेळ होती. परंतु त्यांना भेटून येताना दोघे वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आले आहे. विचित्र वागण्यामुळे त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात येत आहे. जेव्हा ते प्रेमानंद महाराजांना भेटून मुंबई विमातळावर पोहचले, तेव्हा त्यांचं एका चाहत्यांसोबतच वागणं पाहून नेटकऱ्यांनी त्यांना चांगलंच ट्रोल केलय. .जेव्हा विराट आणि अनुष्का मुंबईच्या विमानतळावर पोहचले. त्यावेळी एक दिव्यांग चाहता विराट आणि अनुष्काकडे आला. यावेळी त्याने फोटोसाठी त्यांच्याकडे विनंती ली. परंतु विराट आणि अनुष्काने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. यावेळी त्यांच्या सोबत असलेल्या स्टाफने त्या दिव्यांग व्यक्तीच्या हाताला ओढत बाजूला केलं, आणि काहीतरी बोलू लागला. त्यानंतर दोघेने त्या चाहत्याकडे न पाहता थेट गाडीत जाऊन बसले. .परंतु विराट अनुष्काचं हे वागणं नेटकऱ्यांना खटकलं आहे. अनेकांनी या जोडप्यावर टीका केलीय. 'हे काय वागणं झालं का?' असं काहीजण म्हणताना दिसताय. तर अनेकांनी 'प्रेमानंद महाराजांकडे जाऊन तरी काय फायदा' असं म्हणत दोघांना ट्रोल केलय. अनेकांनी त्याच्या अशा वागण्यावर नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. .सध्या विराट अनुष्काचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी दोघांमध्ये अंहकार असल्याचं म्हटलंय. तर अनेकांनी त्या दिव्यांग व्यक्तीबद्दल वाईट वाटल्याचं म्हटलंय. एखादा दिव्यांग व्यक्ती फोटो काढू इच्छितो तर त्याला दुर्लक्षित करणं हे फार वाईट असल्याचं अनेकांचं म्हणणंय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'ठरलं तर मग संपणार का?' चाहत्याच्या प्रश्नावर जुई गडकरी स्पष्टच बोलली, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.