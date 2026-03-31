विशाखा सुभेदार यांच्या नाटकावेळी असं काय घडलं की, कलाकारांनी स्वत:च्या हाताने पडदा ओढला

CHAOS AT AMBARNATH THEATRE: सध्या मुंबई-पुण्यामध्ये सिनेमांपेक्षा प्रेक्षकांचा कल हा नाटक पाहण्यासाठी असतो. नाटकाचे अनेक शो हाऊसफुल्ल होताना पहायला मिळतात. दरम्यान नुकतच अंबरनाथ नाट्यगृहात विशाखा सुभेदार यांचं 'दमयंती दामले' हे नाटक होतं. परंतु नाटक सुरु असताना असा काही प्रकार घडला की, ते पाहून सगळेच आवक झाले. पाच महिन्यापूर्वीच सुरु झालेला नाट्यगृहाची ही अवस्था पाहून कलाकरांसह प्रेक्षकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागला. .विशाखा सुभेदार यांचा अंबरनाथ इथल्या धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यगृहात 'दमयंती दामले' हे नाटक पार पडलं. परंतु प्रयोगादरम्यान एक अनपेक्षित प्रकार घडला. नाटक सुरु झालं. परंतु मध्यंतरानंतर पडदाच पडला नाही. त्यामुळे कलाकरांनी हाताने सरकवत पडदा बंद केला. तसंच काही तांत्रिक कारणामुळे पुन्हा स्वत:च्या हातानेच पडदा उघडत नाटकाचा पुढचा भाग सुरु केला. .माहितीनुसार केवळ पडताच नाहीतर अनेक तांत्रिक अडचणी सुद्धा आल्या. नाटकादरम्यान साऊंड सिस्टीममध्ये सुद्धा बिघाड झाला होता. माईक सुद्धा बंद होत होता. त्यामुळे प्रेक्षकांसह कलकारांचा मनस्ताप झाला. अंबरनाथच्या पश्चिम भागातील स्टेशन परिसरातील सर्कस मैदान इथं हे नाट्यगृह उभारण्यात आलय.