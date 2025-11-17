"आणि मी मरता मरता वाचलो.." विवेक ओबेरॉयने उघड केला 23 वर्षांपूर्वींचा प्रसंग; म्हणाला..

Entertainment News : अभिनेता विवेक ओबेरॉय लवकरच ग्रँड मस्ती 4 सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. पुढच्या आठवड्यात 21 नोव्हेंबर 2025 ला हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. या सिनेमाच्या प्रोमोशनदरम्यान दिलेल्या मुलाखतीत विवेकने त्याला आलेला अनुभव शेअर केला. .विवेकने मॅशेबल इंडियाला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने तो एका रोड अपघातात मरता मरता वाचल्याचा खुलासा त्याने केला. काय म्हणाला विवेक जाणून घेऊया. ."मी राजस्थानमध्ये रोड या सिनेमाचं शूटिंग करत होतो. आम्ही बिकानेरमधून जैसलमेरला जात होतो. सुंदर रस्ते, ड्रायव्हिंग छान सुरु होतं. रात्रीची वेळ होती. मी माझ्या ड्रायव्हरला किमान 15 वेळा हळू गाडी चालवायला सांगितली कारण रात्री रस्त्याला कमी दिसतं. मी पुढच्या सीटवर बसलो होतो. पण त्यानंतर पुढे जे काही झालं ते बघून मी कधीच पुढच्या सीटवर बसलो नाही. "."मी माझी सीट मागे झुकवली आणि अचानक भयंकर अपघात झाला. एक जोरदार आवाज आला. रस्त्यावर अचानक एक उंटगाडी आली होती ज्यावर रॉड्स ठेवण्यात आले होते. त्या सगळ्या रॉड्स विंडशिल्डच्या आरपार घुसल्या. जर माझी सीट सरळ असती तर त्या माझ्या डोक्यात घुसल्या असत्या. मी कारच्या बाहेर पडू शकलो नाही कारण त्या सगळ्या माझ्या अंगावर होत्या. मला कुठेही जखम झाली नाही. पण मी जवळपास मेलोच असतो. त्यानंतर मी कधीच रात्री प्रवास केला नाही.".त्यानंतर अभिनेत्याने सांगितलं की,"त्यानंतर आणखी एका ड्रायव्हरने असंच केलं. तो वेगाने गाडी चालवत होता. मी त्याला गाडी थांबवायला सांगितली आणि वॉशरूमला जायला सांगितलं. मी त्याच्याकडे गेलो, त्याच्याकडून चावी घेतली आणि त्याला न घेताच गाडी चालवत निघून गेलो." .हेमामालिनीशी लग्न केल्यानंतर धर्मेंद्र पडलेले 27 वर्ष लहान अभिनेत्रीच्या प्रेमात, बायकोने दिलेली धमकी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.