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“सिनेमातून काढलं, धमक्यांचे फोन आले...” विवेक ओबेरॉयच्या करिअरमध्ये असं काय घडलं की निर्मातेही घाबरू लागले?

VIVEK OBEROI REVEALS SHOCKING DETAILS OF HIS CAREER STRUGGLE:विवेक ओबेरॉयने पॉडकास्टमध्ये बॉलिवूडमधील कठीण काळाबद्दल खुलासा केला आहे. चित्रपट हातातून जाणं, निर्माते-दिग्दर्शकांना अंडरवर्ल्डमधून धमक्या येणं याबद्दल तो काय म्हणाला? जाणून घेऊया...
VIVEK OBEROI

VIVEK OBEROI

esakal

Apurva Kulkarni
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VIVEK OBEROI REVEALS UNDERWORLD THREATS: बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय याने २००० च्या दशकामध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु २००३ मधील एका पत्रकार परिषदेनंतर त्यांच्या करिअरला एक वेगळं वळण मिळालं. एका पॉडकास्टमध्ये त्याने त्याच्या कठीण काळाबद्दल सांगितलं आहे. या काळात त्याला खूप मानसिक त्रास सहन करावा लागला असल्याचं त्याने म्हटलय. तसंच त्याच्यासोबत काम करणाऱ्या निर्माते-दिग्दर्शकांना सुद्धा अंडरवर्ल्डमधून धमक्या येत असल्याचं त्याने सांगितलं.

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