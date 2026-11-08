“सिनेमातून काढलं, धमक्यांचे फोन आले...” विवेक ओबेरॉयच्या करिअरमध्ये असं काय घडलं की निर्मातेही घाबरू लागले?

VIVEK OBEROI REVEALS UNDERWORLD THREATS: बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय याने २००० च्या दशकामध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु २००३ मधील एका पत्रकार परिषदेनंतर त्यांच्या करिअरला एक वेगळं वळण मिळालं. एका पॉडकास्टमध्ये त्याने त्याच्या कठीण काळाबद्दल सांगितलं आहे. या काळात त्याला खूप मानसिक त्रास सहन करावा लागला असल्याचं त्याने म्हटलय. तसंच त्याच्यासोबत काम करणाऱ्या निर्माते-दिग्दर्शकांना सुद्धा अंडरवर्ल्डमधून धमक्या येत असल्याचं त्याने सांगितलं. .विवेकने नुकतीच रीलर्न या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखीत त्याने त्याची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. त्याने सांगितलं की, 'महिलांचा आदर करणं आणि चुकीच्या गोष्टीविरोधात उभं राहणं या शिकवणीमुळे त्याला मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं होतं.'.विवेक म्हणाला, 'मी फक्त योग्य गोष्टींची साथ देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु माझ्या जडणघडण आणि विचार असे होते की, महिलांचा आदर केला पाहिजे तसंच चुकीच्या विरोधात उभं राहिलं पाहिजे. या विचारावर मी चाललो. पण त्याच्या बदल्यात मला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. सलग हिट चित्रपट आणि पुरस्कार मिळूनही एका अत्यंत शक्तिशाली लॉबीने मला लक्ष्य केलं आणि एका रात्रीत इंडस्ट्रीतून बाजूला केलं. माझ्या हातातून साइन केलेले चित्रपटही काढून घेतले जाऊ लागले.'.विवेकने पुढे सांगितलं की, दिवसेंदिवस परिस्थिती आणखी बिघडत गेली. त्याला चित्रपटांमधून काढून टाकलं जाऊ लागलं. जे निर्माते आणि दिग्दर्शक त्याच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यांनाही अंडरवर्ल्डमधून धमक्यांचे फोन येऊ लागले. 'या मुलासोबत काम केलं तर तुम्हाला संपवून टाकू' अशा धमक्या त्यांना दिल्या जात होत्या. परंतु नंतर हळू हळू क्रिश ३', 'विवेगम' आणि 'लुसिफर' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये नकारात्मक आणि ग्रे शेड्स असलेल्या भूमिका साकारत पुन्हा स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. .डोक्यावर ग्लास ठेवून माधुरी दीक्षितचा बॉबी देओलसारखा डान्स! 'जमाल कुडु'च्या तालावर थिरकली धकधक गर्ल, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.