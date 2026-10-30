“असं अचानक कोणाला काढून टाकणं योग्य नाही”; लीना-मंगेश प्रकरणावर वंदना गुप्तेंनी मांडली स्पष्ट भूमिका, म्हणाल्या...'आजकालची मुलं...'

VANDANA GUPTE STATEMENT ON MARATHI THEATRE AAMNE SAMN ARTIST REMUNERATION: 'आमने सामने' नाटकाच्या टीममध्ये गेल्या काही दिवसापासून वाद सुरु आहे. रोहन गुजर आणि केतकी पालव यांना अचानक नाटकातून रिप्लेस केल्याचं सांगितलं होतं. परंतु त्यानंतर लीना भागवत आणि मंगेश कदम यांनीही एक व्हिडिओ शेअर करत नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचं म्हणत त्यांची बाजू मांडली. रोहन आणि केतकी यांनी मानधन वाढ मागितली म्हणून काढल्याचा आरोप केला, तर लीना आणि मंगेश यांनी सततच्या मानधन वाढीमुळे त्यांना काढल्याचं म्हटलंय. सध्या हे प्रकरण चर्चेत आहे. दरम्यान आता ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी भाष्य करत कलाकरांचे कान टोचलेत. .वंदना गुप्ते म्हणाल्या की, 'लीना आणि मंगेश मी तुमचा व्हिडिओ पाहिला. खरंच मला फार वाईट वाटलं. कारण आपण सगळेच कलाकार यातून गेलोय. मला अजूनही आठवतय, ८० रुपये मिळायचे तेव्हा १०० रुपये करा म्हणण्यासाठी मी मोहन काकाकडे जवळपास १५ वेळा तरी गेले असेल. त्यानंतर त्यांनी १०० व्या प्रयोगानंतर माझं मानधन वाढवलं. पण आपण असं नाही करु शकत की, मानधन वाढवून मागितलं म्हणून अचानक काढून टाकायचं की, 'हा तुमचा शेवटचा प्रयोग'. असा जर कोणी अपमान केला तर ते आपल्याला सुद्धा सहन होण्यासारखं नाहीय. हे मंगेशला सुद्धा सहन होणार नाही. परंतु एक पद्धत असते सांगण्याची. तसंच त्या दोघांचाही काहीतरी नाटकमागे हातभार आहेच की, हाऊसफुल्ल शो होण्यामागे त्यांचं काहीतरी असेलच की, परंतु निर्माते म्हणून तुम्ही याचा विचार करायला हवा होता. असं नाही की, हाऊसफुल्ल झालं म्हणजे सगळंच द्या. परंतु कोणत्याही कलाकाराला वाटणं सहाजिक आहे की, जर शो हाऊसफुल्ल जाताय तर मानधन वाढावं'.'जी माणसं तुमच्याशी जवळपास ५ वर्ष जोडली गेली आहेत त्यांच्यासोबत असं वागू नका. ते मानधन वाढवून मागताय तर त्याचाही विचार केला पाहिजे. पण याचा त्यांनीही विचार केला पाहिजे की, तीन वेळा तुम्ही कसं वाढवून मागता, आणि लीना-मंगेश तुम्ही सुद्धा याचा विचार केला पाहिजे की, तुम्ही त्यांना अचानक कसं काय काढून टाकता. हे सगळं चुकीचं आहे. ती पोरं अजून नवीन आहेत, त्यांना सुद्धा हळुहळू सगळे अनुभव येतीलच. परंतु आपण जवळपास ५० वर्ष काम करतो तरी मानधन वाढवा असं म्हणायला घाबरतो. पण तरीही विचार करा. कारण अशा कॉन्ट्रोव्हर्सीमध्ये राहणं चांगलं नाही. मी निर्माते म्हणून नाहीतर एक कलाकार म्हणून सांगतेय. ' असं मत वंदना गुप्ते यांनी व्यक्त केलय. .दरम्यान त्यांच्या या व्हिडिओवर अनेकांच्या कमेंट्स येत असून अनेक कलाकरांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत. तसंच त्यांच्या बोलण्यावर सहमती सुद्धा दर्शवली आहे. तर अनेक नेटकऱ्यांनी एखाद्याला रिप्लेस करणं चुकीचं असल्याचं म्हणत रोहन आणि केतकीची बाजू घेतलीय. तर काही नेटकऱ्यांनी लीना आणि मंगेश यांची बाजू घेतली. . ‘मला अंतर्वस्त्रांमध्ये…’ राधिका आपटेला करण्यात आली विचित्र मागणी; अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.