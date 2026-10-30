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“असं अचानक कोणाला काढून टाकणं योग्य नाही”; लीना-मंगेश प्रकरणावर वंदना गुप्तेंनी मांडली स्पष्ट भूमिका, म्हणाल्या...'आजकालची मुलं...'

VANDANA GUPTE REACTION ON AAMNE SAMNE MARATHI PLAY CONTROVERSY:आमने सामने नाटकातील लीना भागवत, मंगेश कदम, रोहन गुजर आणि केतकी पालव यांच्या वादावर ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्तेंनी प्रतिक्रिया दिली. कलाकारांच्या मानधन वाढीवर त्या काय म्हणाल्या?
SAMNE MARATHI PLAY CONTROVERSY

SAMNE MARATHI PLAY CONTROVERSY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

VANDANA GUPTE STATEMENT ON MARATHI THEATRE AAMNE SAMN ARTIST REMUNERATION: 'आमने सामने' नाटकाच्या टीममध्ये गेल्या काही दिवसापासून वाद सुरु आहे. रोहन गुजर आणि केतकी पालव यांना अचानक नाटकातून रिप्लेस केल्याचं सांगितलं होतं. परंतु त्यानंतर लीना भागवत आणि मंगेश कदम यांनीही एक व्हिडिओ शेअर करत नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचं म्हणत त्यांची बाजू मांडली. रोहन आणि केतकी यांनी मानधन वाढ मागितली म्हणून काढल्याचा आरोप केला, तर लीना आणि मंगेश यांनी सततच्या मानधन वाढीमुळे त्यांना काढल्याचं म्हटलंय. सध्या हे प्रकरण चर्चेत आहे. दरम्यान आता ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी भाष्य करत कलाकरांचे कान टोचलेत.

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