'वेलकम टू द जंगल'सिनेमातील 'हे' गाणं ऐकलं का? अमृता फडणवीस यांच्या आवाजाची चर्चा; नेटकरी म्हणाले...

AKSHAY KUMAR STARRER WELCOME TO THE JUNGLE NEW SONG GOES VIRAL: 'वेलकम टू द जंगल' हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. काही दिवसापूर्वी या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. तेव्हापासून चाहत्यांमध्ये सिनेमाची उत्सुकता वाढली होती. दरम्यान आता या सिनेमातील 'दीवाने हैं' हे गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. हे गाणं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी गायलय. .रक्षिता रक्षिता या लोकगीताचा बाज असलेल्या या गाण्यात अक्षय कुमारसह, दिशा पटानी, सुनील शेट्टी, रवीना टंडनसह जॅकलीन हे कलाकार पहायला मिळाले आहेत. दरम्यान अमृता फडणवीस आणि आनंद राज आनंद यांच्या आवाजातील हे गाणं प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत गाण्याचं कौतुक केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर हे गाणं ट्रेंडवर आहे. .व्हिडिओवर कमेंट करत एकाने म्हटलं की, 'हे गाण किती अप्रतिम असं ओरिजिनल गाणं आहे.' तर दुसऱ्या एकानं म्हटलं की, 'आज खूप दिवसांनी काही अस्सल गाणं ऐकायला मिळालं.' अशा अनेक प्रतिक्रिया गाण्यावर येताना पहायला मिळत आहे..दरम्यान वेलकम टू द जंगल हा सिनेमा २६ जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात अक्षय कुमारसह सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल, जॅकलीन, रवीना, दिशा पटानी, लारा दत्त, जॅकी श्रॉफ हे कलाकार पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे वेलकमसारखी धमाल वेलकम टू द जंगल सिनेमात पहायला मिळणार आहे. .हरवलेल्या मुलीचं रहस्य की भास? ‘दृश्य अदृश्य’मध्ये उलगडणार थरारक सत्य, पूजा सावंत-अशोक समर्थ यांची दमदार केमिस्ट्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.