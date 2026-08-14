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अनिल कपूर-नाना पाटेकर पुन्हा एकत्र; ‘वेलकम’नंतर उदय-मजनूची कॉमेडी पुन्हा रंगणार, यावेळी झॉम्बींच्या दुनियेत धिंगाणा घालणार!

ANIL KAPOOR AND NANA PATEKAR COMEDY FILM: ‘वेलकम’मधील उदय शेट्टी आणि मजनू भाईची भन्नाट जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. अनिल कपूर आणि नाना पाटेकर आगामी झॉम्बी कॉमेडी सिनेमात एकत्र दिसणार असल्याची चर्चा आहे.
ANIL KAPOOR AND NANA PATEKAR

ANIL KAPOOR AND NANA PATEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
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BOLLYWOOD NEWS: वेलकममधील उदय शेट्टी आणि मजनू भाई या भन्नाट जोडीने प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन केले होते. आता हीच जोडी एका वेगळ्या सिनेमातून पुन्हा एकदा एकत्र येणार आहे. अभिनेता अनिल कपूर आणि नाना पाटेकर आगामी 'झॉम्बी' कॉमेडीसाठी निर्मात फिरोजनाडियाडवाला यांच्या संपर्कात आहेत. अहमद खान या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार असून, यात टायगर श्रॉफ मुख्य भूमिकेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

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