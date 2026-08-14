अनिल कपूर-नाना पाटेकर पुन्हा एकत्र; ‘वेलकम’नंतर उदय-मजनूची कॉमेडी पुन्हा रंगणार, यावेळी झॉम्बींच्या दुनियेत धिंगाणा घालणार!

BOLLYWOOD NEWS: वेलकममधील उदय शेट्टी आणि मजनू भाई या भन्नाट जोडीने प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन केले होते. आता हीच जोडी एका वेगळ्या सिनेमातून पुन्हा एकदा एकत्र येणार आहे. अभिनेता अनिल कपूर आणि नाना पाटेकर आगामी 'झॉम्बी' कॉमेडीसाठी निर्मात फिरोजनाडियाडवाला यांच्या संपर्कात आहेत. अहमद खान या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार असून, यात टायगर श्रॉफ मुख्य भूमिकेत असल्याचे सांगितले जात आहे. .विशेष म्हणजे, अनिल कपूर आणि नाना पाटेकर यांच्यासाठी त्यांच्या आधीच्या व्यक्तिरेखांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या भूमिका तयार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे 'उदय-मजनू'च्या आठवणी ताज्या करणाऱ्या या दोघांची केमिस्ट्री या वेळी कोणत्या नव्या अंदाजात पाहायला मिळणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .२०२७ च्या सुरुवातीला चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनिल-नानाची जोडी पुन्हा पडद्यावर आली, तर या वेळी 'वेलकम' पेक्षा वेगळा धिंगाणा पाहायला मिळणार का, हे पाहणे रंजक ठरेल. तर दुसरीकडे उदय शेट्टी आणि मजनू भाईची जोडी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. .निर्माते संपूर्ण शूटिंग एका सलग शेड्यूलमध्ये पूर्ण करण्याच्या तयारीत असल्याचंही सांगितलं जात आहे. मात्र सिनेमाचं अधिकृत नाव, कथानक आणि इतर कलाकारांबाबतची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. .'झपाटलेला'चं 'हे' सिक्रेट आजवर कळलंच नाही; सिनेमात एक नाही तर 9 तात्या विंचू होते! कितीही वेळा फिल्म पाहिली तरी हे लक्षात आलं नसेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.