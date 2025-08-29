Premier

कॉमेडी क्वीन विशाखा सुभेदारची दमदार एंट्री! साकारते आईची नवी भूमिका; 14 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार ‘वेल डन आई’

Vishakha Subhedar’s ‘Well Done Aai’ Poster Out | Comedy Queen in Mother’s Role: मराठी रंगभूमीची ‘कॉमेडी क्वीन’ विशाखा सुभेदार मुख्य भूमिकेत असलेला ‘वेल डन आई’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय.
Vishakha Subhedar's 'Well Done Aai' Poster Out | Comedy Queen in Mother's Role:
Apurva Kulkarni
1 विशाखा सुभेदार आईच्या भूमिकेत झळकणार असून तिच्या अभिनयाची जोरदार चर्चा आहे.

2 विजय निकम आणि जयवंत वाडकर यांच्यासह दमदार स्टारकास्ट यात आहे.

3 ‘वेल डन आई’ हा चित्रपट १४ नोव्हेंबर रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.

