कॉमेडी क्वीन विशाखा सुभेदारची दमदार एंट्री! साकारते आईची नवी भूमिका; 14 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार ‘वेल डन आई’

1 विशाखा सुभेदार आईच्या भूमिकेत झळकणार असून तिच्या अभिनयाची जोरदार चर्चा आहे.2 विजय निकम आणि जयवंत वाडकर यांच्यासह दमदार स्टारकास्ट यात आहे.3 'वेल डन आई' हा चित्रपट १४ नोव्हेंबर रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे..मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीत आपल्या जबरदस्त कॉमेडी टायमिंगसाठी लोकप्रिय असलेली विशाखा सुभेदार प्रेक्षकांच्या खास पसंतीस उतरलेली आहे. मालिकांमधून तसेच चित्रपटांतून आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या या 'कॉमेडी क्वीन'ने आता 'वेल डन आई'तून प्रेक्षकांची मनं जिंकण्याची तयारी केली आहे. .तिच्यासोबतच विजय निकम, जयवंत वाडकर यांसारखे अनुभवी कलाकार या चित्रपटात झळकणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विशाखा सुभेदारच्या मध्यवर्ती भूमिकेमुळे चर्चेत असलेला 'वेल डन आई'चे आकर्षक पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. दीपाली प्रोडक्शन निर्मित आणि शंकर अर्चना बापू धुलगुडे दिग्दर्शित या सिनेमाची कथा संदीप गचांडे आणि धुलगुडे यांनी लिहिली आहे..पोस्टरमध्ये मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आई म्हणून विशाखा सुभेदार आपल्या मुलासाठी झटणारी दिसते. तिच्या एका बाजूला विजय निकम तर दुसऱ्या बाजूला जयवंत वाडकर आहेत. त्याचबरोबर आयुष पाटील, सिमरन खेडकर, बीना सिद्धार्थ यांसारखे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. .दिग्दर्शकांच्या मते, 'वेल डन आई'मधील आई आजवर कधीही पडद्यावर न पाहिलेली, प्रेक्षकांना हसवत-रडवत खिळवून ठेवणारी ठरणार आहे. गीतकार संदीप गचांडे यांच्या गीतांना निशाद गोलांबरे यांनी संगीतबद्ध केले असून, रंजीत साहू यांनी छायांकन केले आहे. सिनेपोलिस वितरण करणार असून, १४ नोव्हेंबरला हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे..FAQs.'वेल डन आई' या चित्रपटात मुख्य भूमिका कोण करत आहे?या चित्रपटात विशाखा सुभेदार आईच्या मध्यवर्ती भूमिकेत आहे..'वेल डन आई'चे दिग्दर्शक कोण आहेत? या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शंकर अर्चना बापू धुलगुडे यांनी केले आहे.. या चित्रपटात आणखी कोणते कलाकार आहेत?विजय निकम, जयवंत वाडकर, आयुष पाटील, सिमरन खेडकर, बीना सिद्धार्थ आदी कलाकार आहेत..'वेल डन आई' चित्रपटाची रिलीज डेट कोणती आहे?हा चित्रपट १४ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.