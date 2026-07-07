मृत्यूपूर्वी धर्मेंद्र हेमा मालिनी यांना काय म्हणाले होते? अभिनेत्रीचा खुलासा; सांगितलं ते गेल्यानंतर कसं राहतंय कुटुंब

बॉलिवूडचे ही-मॅन म्हणवले जाणारे लोकप्रिय अभिनेते धर्मेंद्र यांनी कायमच आपल्या वागण्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांचं मन जिंकलं. ते त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिले. त्यांच्या निधनाने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. धर्मेंद्र जिवंत असताना त्यांनी त्यांच्या दोन्ही पत्नी आणि सगळ्या मुलांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले होते. आता त्यांच्या निधनानंतर या दोन्ही कुटुंबातील नातं कसं आहे, धर्मेंद्र निधनापूर्वी काय म्हणाले होते हे अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .हेमा मालिनी यांनी नुकतीच हिंदी रशला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत धर्मेंद्र यांनी हेमा यांना शेवटी काय सांगितलेलं याबद्दल सांगितलं आहे. मुलाखतीत हेमा म्हणाल्या, 'धर्मेंद्रजी मला म्हणालेले की काहीही झालं तरी कुटुंब सोडायचं नाही. कुटुंबासोबत राहायचं. कितीही काम असेल तरीही कुटुंब पहिलं.' हेमा यांनी सावत्र मुलांसोबतही बोलावं अशी धर्मेंद्र यांची इच्छा होती. याच मुलाखतीत त्यांनी सनी देओल आणि बॉबी देओलसोबत त्यांचं नातं कसं आहे याबद्दल सांगितलंय. .हेमा सनी आणि बॉबी यांच्याबद्दल बोलताना म्हणाल्या, 'बॉबी खूप चांगला मुलगा आहे. आम्ही कायम एकत्र आहोत. आम्ही लोक पब्लिसिटी करत नाही. दिखावा करत नाही. मुद्दाम कुणाला दाखवत नाही की बघा आम्ही किती चांगले राहतोय. पण आम्ही एकमेकांसोबत खूप चांगल्या पद्धतीने राहतो. आम्ही मनाने जोडले गेलोय. आम्ही एका आनंदी कुटुंबासारखे राहतो.'.किती मिळायचे पैसे या मुलाखतीत हेमा यांनी त्यांना चित्रपटांसाठी खूप कमी पैसे मिळायचे असं सांगितलंय. त्या म्हणाल्या, 'मला खूप कमी पैसे मिळायचे. दिग्दर्शक- निर्माते मला चित्रपटात तर घ्यायचे पण मी कधी पैशांसाठी काम नाही केलं. जसं जसं तुमचं नाव होतं तसं तुमचे पैसे वाढवत जातात. पण तरीही आजसारखी अवधी जास्त रक्कम आम्हाला कधीही मिळाली नाही.' .मी सेटवरून रडत घरी आलेले... निवेदिता सराफ यांनी सांगितला हिंदी मालिकेचा कटू अनुभव; म्हणाल्या, 'माझ्या आईने मला...'.माझ्या लग्नात ते लहान मुलासारखे रडत होते... ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्रीने सांगितली अमरीश पुरी यांची आठवण; म्हणाल्या- \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.