सावत्र आई हेमा मालिनी यांना काय हाक मारतात सनी आणि बॉबी देओल? ड्रीम गर्लने स्वतः दिलेलं उत्तर; म्हणालेली-

HEMA MALINI ON STEP CHILDRENS : अभिनेत्री हेमा मालिनी यांना एका कार्यक्रमात त्यांच्या सावत्र मुलांबद्दल विचारण्यात आलं होतं. सनी आणि बॉबी देओल त्यांना काय हाक मारतात याबद्दल विचारणा करण्यात आलेली.
बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात होते. त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याने इस्पितळात दाखल करण्यात आलेलं. त्यानंतर त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलेलं. तर १० नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या मृत्यूची अफवा देखील पसरली होती. आता १२ नोव्हेंबर रोजी त्यांना घरी सोडण्यात आलं आहे. मात्र घरी त्यांच्यावर उपचार करण्यात येणार आहेत. धर्मेंद्र यांचं वैयक्तिक आयुष्य कायम चर्चेचा विषय राहिलंय. त्यांच्या दोन्ही पत्नी आणि त्यांची मुलं कायम चर्चेत राहिली. आता हेमा मालिनी यांची एक मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. ज्यात त्यांनी त्यांच्या सावत्र मुलांबद्दल सांगितलंय.

