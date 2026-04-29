स्मिता पाटील यांच्या मृत्यूवेळी रुग्णालयात काय झालेलं? मैत्रिणीनं सांगितला किस्सा, म्हणाल्या, 'त्या' पत्रांमधून कळालं की...

SMITA PATIL DEATH MYSTERY: मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री स्मिता पाटील यांनी तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. मराठीमध्ये देखील त्यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. प्रेग्नेंटनंतर काही दिवसात त्यांचं निधन झालं. १३ डिसेंबर १९८६ रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. दरम्यान त्यांच्या निधनाच्या वेळी रात्री रुग्णालयात काय घडलं? याबद्दल त्यांच्या मैत्रिण निर्मात्या अरुणा राजे यांनी सांगितलं. .स्मिता पाटील यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी प्रतिक बब्बर याला जन्म दिला. परंतु नंतर त्यांची प्रकृती खालावली. काही आठवड्यातच १३ डिसेंबर रोजी त्यांचं निधन झालं. स्मिता पाटील यांची जवळची मैत्रिण निर्मात्या अरुणा राजे होत्या.दरम्यान अशातच अरुणा राजे यांना ई टाइम्सला मुलाखत दिली. या मुलाखत त्यांनी स्मिता पाटील यांच्या निधनाच्या रात्री रुग्णालयात काय घडलं? याबद्दल सांगितलंय. .अरुणा राजे म्हणाल्या की, 'स्मिता पाटील यांची प्रकृती बिघडली होती. त्यांना जसलोक रुग्णालयात नेण्यात आलं. मी तिथं जवळच राहत असल्यामुळे पटकन पोहचले. परंतु तिथे गेल्यास जे काही पाहिलं, ते मी कधीच विसरू शकणार नाही. मी स्मिताला ज्या अवस्थेत पाहिलं ते मी शब्दात सांगू शकत नाही. मला कळलेलं की, ती आपल्याला सोडून गेलीय. तिची आई पुर्णपणे खचली होती. परंतु प्रतिकसाठी त्यांना सावरण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.'.स्मिता यांच्या निधनानंतर त्यांच्या आईनं अरुणा यांना स्मिता यांच्या काही पत्रे आणि नोट्स दिल्या. त्या वाचताना अरुणा यांना धक्का बसला. कारण त्यांना स्मिता पाटील यांची एक हळवी बाजू समजली. जी नेहमीच जगापासून लपलेली होती. त्या म्हणाल्या की, 'त्या पत्रात स्मिताचं राज बब्बर यांच्यावर किती प्रेम होतं हे कळलं. तसंच त्या राज यांच्या प्रेमात वेड्या होत्या. सात महिन्याची गर्भवती असताना, डॉक्टरांनी नाही सांगून पण त्यांनी राज बब्बरसाठी करवा चौथचं व्रत केलं होतं. '.