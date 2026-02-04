Raja Hindustani: आमिर-करिश्माच्या किसिंग सीनला सेन्सॉर लावणार होतं कात्री पण मदतीला धावून आला मराठी दिग्दर्शक

Marathi Entertainment News : 'परदेसी परदेसी जाना नहीं ' आजही या लोकप्रिय गाण्याचे बोल सार्वजनिक ठिकाणी कानावर पडतात. आमिर खान आणि करिश्मा कपूर यांच्या गाजलेल्या राजा हिंदुस्थानी या सिनेमातील हे लोकप्रिय गाणं. या सिनेमाला प्रेक्षकांनी त्या काळी डोक्यावर घेतलं होत. पण या सिनेमातील आमिर-करिश्माचा किसिंग सीन विशेष गाजला. .पण तुम्हाला माहितीये का ? या सगळ्यात जास्त गाजलेल्या सीनला सेन्सॉर बोर्ड खरंतर कात्री लावणार होतं. पण ऐनवेळेस आमिरच्या मदतीला त्याचे मित्र असलेले एक दिग्गज मराठी दिग्दर्शक धावून आले आणि त्यांनी सेन्सॉर मंडळाची समजूत घालत हा सीन कसा योग्य आहे हे समजावून दिलं. आमिरने यासाठी त्यांचे आभारही मानले. .हेदिग्दर्शक आहेत महेश कोठारे. महेश यांनी हा किस्सा त्यांचं आत्मचरित्र असलेल्या डॅम इट आणि बरंच काही या पुस्तकात सांगितला आहे. महेश त्यावेळी लो में आ गया या हिंदी सिनेमाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन करत होते. त्यांचा मासूम हा हिंदी सिनेमा त्यावेळी हिट झाला होता. त्यामुळे दुसराही हिंदी सिनेमा करावा आणि त्यात आमिरला प्रमुख भूमिकेत घ्यावं असं त्यांच्या मनात होतं. त्यांनी आमिरशी संपर्क साधला आणि त्याला मासूम हा सिनेमा दाखवला. तो सिनेमा त्याला खूप आवडला. महेश यांनी त्याला लो में आ गया सिनेमाची कथा ऐकवली आणि सिनेमात काम करण्याची ऑफर दिली..आमिरने महेश यांचं बोलणं ऐकून घेतलं आणि त्यांच्याकडे स्क्रिप्ट मागितलं. त्यावेळी गप्पा मारताना महेश सेन्सॉर बोर्डावरही काम करतात हे त्याला समजलं. त्याने लगेच महेश यांना विनंती केली की, त्याचा राजा हिंदुस्थानी सिनेमा रिलीज होणार आहे. या सिनेमातील किसिंग सीन कट नाही झाला पाहिजे. त्यांनी होकार दिला. जेव्हा सिनेमा सेन्सॉरकडे आला त्यावेळी महेश यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांना त्यांच्या स्टाईलने सीनचं महत्त्व समजावलं. त्यामुळे तो सीन कट नाही झाला. .पण जेव्हा दोन दिवसांनी महेश आमिरला भेटण्यास गेले तेव्हा त्याने सिनेमात काम करण्यास नकार दिला. त्याने स्क्रिप्टमध्ये काही त्रुटी आहेत असं सांगितलं आणि स्क्रिप्ट सुधारून देण्यात मदत करण्याचीही तयारी दर्शवली. पण त्यावेळी महेश दुखावले गेले असल्याने त्यांनी आमिरची मदत नाकारली. याचा त्यांना आजही पश्चताप होतो असं त्यांनी म्हटलं आहे. .Video : भैरवीमुळे सावली गमावणार का तिचा आवाज ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक नाराज "कधीतरी चांगलं दाखवा".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.