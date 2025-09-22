"एकदा नाही दोनदा माझ्या निधनाची बातमी केली गेली" समीर चौघुलेंचा धक्कादायक खुलासा ; म्हणाले..

Premier

Sameer Choughule Fake Death News Controversy : महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम समीर चौघुले यांनी त्यांच्या निधनाची एकदा नव्हे दोनदा बातमी केल्याचा किस्सा सांगितला.
  1. समीर चौघुले, ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मुळे घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय कलाकार, अलीकडे MHJ Unplugged या सोनी मराठीच्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाले.

  2. या कार्यक्रमात हास्यजत्रेतील कलाकार त्यांना आलेले अनुभव शेअर करतात, आणि समीर यांनी त्यांच्या निधनाची खोटी बातमी छापली गेली होती असा धक्कादायक किस्सा सांगितला.

  3. त्यांच्या या अनुभवाने प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केलं आणि अशा चुकीच्या बातम्या किती गंभीर परिणाम करू शकतात, हे अधोरेखित झालं.

