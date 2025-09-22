"एकदा नाही दोनदा माझ्या निधनाची बातमी केली गेली" समीर चौघुलेंचा धक्कादायक खुलासा ; म्हणाले..

समीर चौघुले, ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मुळे घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय कलाकार, अलीकडे MHJ Unplugged या सोनी मराठीच्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाले.या कार्यक्रमात हास्यजत्रेतील कलाकार त्यांना आलेले अनुभव शेअर करतात, आणि समीर यांनी त्यांच्या निधनाची खोटी बातमी छापली गेली होती असा धक्कादायक किस्सा सांगितला.त्यांच्या या अनुभवाने प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केलं आणि अशा चुकीच्या बातम्या किती गंभीर परिणाम करू शकतात, हे अधोरेखित झालं..Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या लोकप्रिय कार्यक्रमातून घराघरात पोहोचलेला कलाकार म्हणजे समीर चौघुले. उत्तम कलाकार असलेल्या समीर यांना अमाप लोकप्रियता या कार्यक्रमामुळे मिळाली. नुकतंच MHJ Unplugged या सोनी मराठीच्या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी त्यांना आलेल्या विचित्र अनुभवांचा किस्सा सांगितला. .सोनी मराठीने नुकताच MH Unplugged हा नवीन कार्यक्रम सुरु केला आहे. या कार्यक्रमात हास्यजत्रेतील कलाकार त्यांना आलेले अनुभव शेअर करतात. नुकतंच समीर चौघुलेंनी त्यांच्या निधनाची खोटी बातमी छापल्याचं सांगितलं. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .समीर म्हणाले,"माझ्या मृत्यूची बातमी दोनदा गेली आहे. चुकून कुणीतरी बातमी टाकली की समीर चौघुले गेले. एकदा पण एक अशीच बातमी पसरली होती. विजय चौघुले नावाचे पुण्यातले रंगकर्मी यांचं निधन झालं होतं. कोरोनामध्ये आपण 800 खिडक्या 900 दर ही सिरीयल करायचो. ती मालिका मी लिहायचो आणि त्यात कामही करायचो. तेव्हा आपण घरातून आपल्याच मोबाईलवर शूट करायचो. त्यामुळे मी शूट करत होती आणि मोबाईल फ्लाईट मोडवर होता. कुणीतरी आधीच हे ग्रुपवर टाकलं आणि सगळीकडे पसरलं. "."मला यातलं काहीच माहित नव्हतं. हे मला पहिल्यांदा सईने सांगितलं. ती मला फोन करत होती. फोनवर ती मला म्हणाली की सम्या मला तुझा फक्त आवाज ऐकायचा होता. त्यानंतर तिने मला सगळं सांगितलं. मग त्या माणसाला मी सांगितलं आणि मग त्याने ती पोस्ट काढली. पण एखादी गोष्ट कन्फर्म न करता सगळ्यात आधी मला टाकायचं आहे हा जो आग्रह असतो. यावर नंतर आपण स्किटही केलं."."छगन चौघुले नावाचे एक संगीतकार होते. त्यांचं कोरोनामध्ये निधन झालं. सोनी मराठीच्या कार्यक्रमात त्यांनी परफॉर्म केलं होतं. कोणीतरी त्यांच्या निधनानंतर छगन चौघुले यांना आदरांजली द्यायच्या ऐवजी समीर चौघुलेंचा फोटो वापरून पोस्ट केलं" असा खुलासा अमित फाळके याची केला. .FAQ's :Q1. MHJ Unplugged हा कार्यक्रम काय आहे?➡️ हा सोनी मराठीवरील पॉडकास्ट आहे, जिथे हास्यजत्रेतील कलाकार त्यांचे वैयक्तिक अनुभव शेअर करतात.Q2. समीर चौघुले कोण आहेत?➡️ ते एक उत्तम अभिनेते आणि ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चे लोकप्रिय कलाकार आहेत.Q3. समीर चौघुले यांनी पॉडकास्टमध्ये काय किस्सा सांगितला?➡️ त्यांनी त्यांच्या निधनाची खोटी बातमी छापली गेल्याचा धक्कादायक अनुभव सांगितला.Q4. या खोट्या बातमीवर प्रेक्षकांचा कसा प्रतिसाद होता?➡️ प्रेक्षक आणि चाहत्यांना धक्का बसला, तसेच अशा अफवांच्या गंभीरतेची जाणीव झाली.Q5. MHJ Unplugged मध्ये अजून काय पाहायला मिळतं?➡️ हास्यजत्रेतील कलाकारांचे मजेशीर, भावूक आणि आश्चर्यचकित करणारे अनुभव ऐकायला मिळतात..अरे हा तर 'होणार सून मी...' मधला डायलॉग... तेजश्रीच्या जुन्या मालिकेतलं वाक्य प्रेक्षकांनी ओळखलं, 'वीण दोघातली तुटेना'चा प्रोमो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.