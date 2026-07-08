'माझ्या नवऱ्याची बायको' मालिकेमुळे सुखदा खांडकेकरला ऐकावे लागलेले टोमणे; मग अभिनेत्रीने ठरवून घेतला तो निर्णय

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेता अभिजीत खांडकेकर आजवर अनेक भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. मात्र त्याची सगळ्यात जास्त गाजलेली भूमिका म्हणजे गुरुनाथ सुभेदाराची. 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या मालिकेने गॅरी म्हणजेच अभिजीतला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. तेवढ्याच या पात्रामुळे त्याला शिव्यादेखील खायला लागल्या. मात्र हे सगळं फक्त अभिजीतपर्यंत मर्यादित नव्हतं. त्याचा अनुभव त्याची पत्नी सुखदा खांडकेकरला देखील आला. .सुखदाने नुकतीच 'महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन' ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मालिका सुरू असताना जेव्हा मी बाहेर जायची, तेव्हा लोक मला गॅरीच्या वागण्यावरून टोमणे मारायचे. "तुमचा नवरा मालिकेत कसा वागतोय बघा, जरा लक्ष ठेवा त्याच्यावर!" किंवा "खऱ्या आयुष्यात तरी तो चांगला वागतो ना?" असं म्हणायचे. सल्ले द्यायचे. एकदा तर मी आणि अभिजीत एकत्र बाहेर कुठे तरी गेले होते. तेव्हा तिथं एक काकू आल्या अन् त्यांनी ही आता तिसरी कोण ? असा प्रश्न अभिजीतला विचारला. यावर आम्हा दोघांनाही हसू आवरलं नाही. यावर मी त्यांना सांगितलं 'अहो.. मी त्याची खरी बायको.' .सुखदा पुढे म्हणाली, 'मी साडी नेसली की ही खऱ्या आयुष्यातील राधिका म्हणायचे, वेस्टर्न कपडे घातले की, ही तर खऱ्या आयुष्यातील शनाया , तुम्हाला शनायाच आवडणार...असं म्हणून ते मोकळे व्हायचे.. सुरुवातीला प्रेक्षकांच्या या प्रतिक्रियांचं आश्चर्य वाटायचं, पण हा आपल्या पतीच्या उत्तम अभिनयाचाच एक भाग आहे, कौतुक आहे, हे समजून मी या गोष्टीचा आनंद घ्यायची.'.मुद्दाम घेतला तो निर्णय सुखदा म्हणाली, 'नंतर मी मुद्दाम एक निर्णय घेतला. मी माझ्या मुलाखतींमधून अभिजीतबद्दल, त्याच्या खऱ्या स्वभाबद्दल बोलायला सुरुवात केली. यामुळं प्रेक्षकांना अभिजीत हा खऱ्या आयुष्यात अजिबातच गॅरी सारखा नाहीये, समजायाला सोपं झालं. त्यामुळं हा निर्णय मी ठरवून घेतला होता.' 'माझ्या नवऱ्याची बायको' ही मालिका तब्बल साडेचार वर्ष सुरू होती. .तब्बल १८ वर्षांनी झी मराठीवर परत येतोय गाजलेला नायक; 'इच्छाधारी नागीण' मालिकेत साकारणार भूमिका, ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.