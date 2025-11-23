Premier

"काय फालतू गाणं आहे !" दिग्दर्शकाने 31 वर्षांपूर्वी रिजेक्ट केलेलं गाणं पण नंतर तेच झालं सुपरहिट

Bollywood Song Which Rejected By Director Become Classic After Release : 31 वर्षांपूर्वी एका रोमँटिक गाण्याला दिग्दर्शकाने नकार दिला. एका आठवड्यात आर डी बर्मन यांनी असं गाणं तयार केलं की जे क्लासिक गाणं ठरलं.
kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : 1994 मध्ये रिलीज झालेला '1942 अ लव्हस्टोरी' हा हा एक गाजलेला सिनेमा. या सिनेमाचे अनेक किस्से प्रचलित आहेत. दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी या सिनेमासाठी विधू विनोद चोप्रा यांना असिस्ट केलं होत. नुकताच या सिनेमाचा एक महत्त्वाचा किस्सा समोर आला आहे.

