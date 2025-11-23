"काय फालतू गाणं आहे !" दिग्दर्शकाने 31 वर्षांपूर्वी रिजेक्ट केलेलं गाणं पण नंतर तेच झालं सुपरहिट

Bollywood News : 1994 मध्ये रिलीज झालेला '1942 अ लव्हस्टोरी' हा हा एक गाजलेला सिनेमा. या सिनेमाचे अनेक किस्से प्रचलित आहेत. दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी या सिनेमासाठी विधू विनोद चोप्रा यांना असिस्ट केलं होत. नुकताच या सिनेमाचा एक महत्त्वाचा किस्सा समोर आला आहे. .56व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्रीत विधू विनोद चोप्रा यांनी या सिनेमातील गाजलेलं गाणं प्यार हुआ चुपके से या गाण्याच्या मेकिंगविषयी सांगितलं. यावेळी संपूर्ण टीमने घेतलेल्या प्रचंड मेहनतीविषयी सांगितलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."जेव्हा मनीषा कोईराला एका सीनमध्ये धावत होती आणि क्यों नए लग्न रहे हैं ये धरती गगन या ओळी म्हणत असते तेव्हा आकाशात एकही पक्षी नव्हता. ते डिजिटल युग नसल्यामुळे एडिटिंग करता येत नव्हतं. चिमण्या इतक्या उंचीवर जात नव्हत्या म्हणून भन्साळींना सांगितलं की पक्ष्यांना कसं तरी आणावं लागेल."."त्यानंतर संपूर्ण टीमने रात्री पक्ष्यांसाठी भाकरीचे तुकडे पसरले आणि सकाळी पक्षी खरंच आले. 31 वर्षांनंतर हा सिनेमा 8 के रीमस्टर्ड व्हर्जनमध्ये लोकांसमोर सादर केला जातोय." या सिनेमाच्या टीममधील एकाने आणखी एक किस्सा सांगितला. ."विधूना कुछ ना कहो हे गाणं अजिबात आवडलं नव्हतं. पहिल्याच मीटिंगमध्ये आर डी बर्मन यांनी हे गाणं वेगवान बीटमध्ये तयार केलं होत. विधूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की सिनेमाचं संगीत विकलं जाणार नाही. आर डी बर्मन यांनी गाण्यातील चूक विचारताच हे गाणं बकवास असल्याचं सांगितलं. बर्मन साहेबांना वाईट वाटलं आणि एक आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावेळी विधूंनी ते एक वर्षाची मुदतही देतील पण संगीत असं असलं पाहिजे जणू तो सिनेमाचा आत्मा आहे. त्यानंतर बरोबर आठवड्याने बर्मन यांनी विधू यांना गाणं ऐकवायला बोलावलं.".आर डी बर्मन हार्मोनियमवर बसले आणि त्यांनी कुछ ना कहोची सुरुवातीची ट्यून वाजवली. ते ऐकून विधू खुश झाले. हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला पण गाणं सुपरहिट झालं. .शाळेच्या आठवणी आणि रियुनियनची धमाल ! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’चा धमाकेदार टीझर प्रदर्शित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.