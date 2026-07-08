घरासमोरून अपहरण, २ हजार मृत्यूंचं गूढ अन्...; कोण होते 'सतलुज'चे खरे नायक जसवंत सिंह खालरा?

अभिनेता दिलजीत दोसांझचा 'सतलुज' चित्रपट सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. हा चित्रपट काही दिवसांपूर्वी ओटीटीवर प्रदर्शित करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर तो प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाभोवती नवा वाद निर्माण झाला आहे. हा चित्रपट पंजाबमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंह खालरा यांच्या आयुष्यावर आणि १९८०-९० च्या दशकात बेपत्ता झालेल्या पंजाबमधील नागरिकांच्या प्रकरणांवर आधारित असल्याचे सांगितले जाते..जसवंत सिंह खालरा यांनी 1984 ते 1994 या काळात पंजाबमध्ये बेपत्ता झालेल्या हजारो नागरिकांच्या प्रकरणांची चौकशी केली होती. या तपासादरम्यान पंजाब पोलिसांनी अनेक मृतदेहांची ओळख न पटवता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी समोर आणला होता. त्यांच्या या खुलाशानंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती..या प्रकरणानंतर ६ सप्टेंबर १९९५ रोजी अमृतसरमधील त्यांच्या घराबाहेरून जसवंत सिंह खालरा यांचे अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर ते पुन्हा कधीच दिसले नाहीत. त्यांच्या पत्नी परमजीत कौर यांनी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पंजाब पोलिसांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते..साखरपुड्याला जाताना अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांसह ६ जणांचा मृत्यू, कारचा पत्रा कापून मृतदेह काढले बाहेर.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे म्हणजेच सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवला होता. या तपासात पंजाब पोलिसांतील काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आले. पुढे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आणि 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली..खरं तर जसवंत सिंह खालरा सुरुवातीला मानवाधिकार कार्यकर्ते नव्हते. अमृतसरजवळील खालरा गावात जन्मलेले खालरा हे सुरुवातीला एका बँकेत कर्मचारी म्हणून काम करत होते. पण १९८० च्या दशकात त्यांच्या परिचयातील अनेक तरुण अचानक बेपत्ता होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यानंतर त्यांनी शांत बसण्याऐवजी या प्रकरणांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला..दीर्घ तपासानंतर त्यांनी अमृतसर महापालिकेतील काही महत्त्वाच्या नोंदी आणि कागदपत्रांचा अभ्यास केला. या नोंदींमधून अनेक अज्ञात मृतदेहांवर ओळख न पटवता अंत्यसंस्कार होत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १९८४ ते १९९४ या दशकात पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कथित बनावट चकमकी घडल्या आणि सुमारे २५ हजार शीख नागरिक अचानक बेपत्ता झाले..राजुरा हत्याकांड प्रकरण पोलिसांसाठी लाजिरवाणी बाब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विधानसभेत कबुली, नेमकं काय म्हणाले? .इतकच नाही तर जवळपास दोन हजार जणांचे मृतदेह 'लावारिस' म्हणून गुप्तपणे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दाव्यांमुळे पंजाबमधील कथित मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा देशभर चर्चेत आला. आता दिलजीत दोसांझच्या 'सतलुज' चित्रपटामुळे जसवंत सिंह खालरा यांचा संघर्ष आणि त्यांची कहाणी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.