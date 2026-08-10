परदेशातलं सुख सोडून भारतात का परतली मृणाल दुसानिस? मालिका नाही तर 'या' दोन गोष्टी ठरल्या कारण; म्हणाली

छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक असणारी लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे मृणाल कुलकर्णी. 'सुखाच्या सरींनी हे मन बावरे', 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' यांसारख्या मालिका केल्यानंतर मृणाल लग्न होऊन परदेशी सेटल झाली होती. तिथेच तिच्या मुलीचाही जन्म झाला. मात्र ४ वर्षानंतर तिने परदेशातील लॅव्हिश लाइफस्टाइल सोडून पुन्हा मायदेशी येण्याचा निर्णय घेतला. सध्या ती 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय. तिच्या या भूमिकेला देखील प्रेक्षकांचं प्रेम मिळतंय. मात्र मालिका हे तिच्या भारतात परतण्याचं कारण नव्हतं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने त्यामागचं कारण सांगितलंय. .मृणालने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना मृणालचा पती नीरज म्हणाल, 'अमेरिकेत राहूनही मला सतत कुठे ना कुठे माहीत होतं की आपल्याला पुन्हा आपल्या भारतात जायचंय. इथे पुन्हा आल्यावर मला आयटीमध्ये काम करायचं नव्हतं या उलट मला स्वतःचा काहीतरी सुरू करायचं होतं. बिझनेस कडे माझा कॉल होता त्यात मृणालची साथ मिळाली. ती मला नेहमी म्हणायची की आपण एकत्र बिझनेस वगैरे करूयात. यावर अनेकदा आमच्या चर्चा व्हायच्या. फूड ट्रक किंवा कॅफे वगैरे सुरू करूयात असं आमचं बोलणं व्हायचं पण भारतात फूड ट्रक कल्चर तितकसं लोकप्रिय नाही त्यामुळे मग आम्ही रेस्टॉरंट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.' .प्राजक्ता माळी अन् प्रवीण तरडे यांच्यात टोकाचा वाद आणि गाजलेल्या चित्रपटाचं शूटिंग पडलेलं बंद; काय होतं कारण? .मृणाल म्हणाली, 'मधल्या काळात मी त्याला म्हणाले होते की मी अमेरिकेत शिफ्ट होते आपण तिथेच रेस्टॉरंट सुरू करूया. कारण जॉब करत असताना नीरजला ते सोयीचं पडलं असतं. याशिवाय सुरुवातीला नीरजने काही कॅफेमध्ये काम केलं होतं त्यामुळे तिथला त्याला अनुभव होता. पुढे काही वर्षांनी नूर्वी झाली. तेव्हा मी नीट विचार केला तेव्हा असं जाणवलं की तिला अमेरिकेत मोठा करण्यापेक्षा आपण आपल्या लोकांमध्ये घेऊन जाऊयात. शिवाय नीरजला सुद्धा भारतात यायची इच्छा होती. हीच ती योग्य वेळ असा समजून आम्ही पुन्हा भारतात यायचा निर्णय घेतला.'.ती पुढे म्हणाली, 'नूर्वी सध्या लहान आहे पण जर एकदा का तिला कळायला लागलं असतं, तिथलं राहणीमान आवडू लागलं असतं तर आम्हाला तिचा विचार करून पुन्हा भारतात येणं अवघड झालं असतं त्यामुळे ती लहान आहे म्हणून आत्ताच शिफ्ट होऊयात असं आम्ही ठरवलं. आम्ही दोघेही वेळेत निर्णय घेऊन पुन्हा मायदेशी आलो. आता नीरज नोकरी सोडून पूर्णपणे रेस्टोरंट सांभाळतो.'.सासूबाईंमुळेच मी माझ्या मुलीला डे केअरमध्ये ठेवत नाही... मृणाल दुसानिसने स्पष्टच सांगितलं; म्हणते- त्या नुरवीला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.