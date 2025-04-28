Premier

Aishwarya And Rekha Bond: ऐश्वर्या राय बच्चन रेखा यांना 'माँ' म्हणून हाक का मारते? हे आहे मोठं कारण!

Why Aishwarya Rai Bachchan calls Rekha Maa: ऐश्वर्या राय बच्चन रेखा यांना 'माँ' म्हणून हाक मारते. यामागचं कारणही तसंच आहे. नक्की काय आहे यामागची गोष्ट जाणून घेऊया..
Why Aishwarya Rai Bachchan calls Rekha Maa
Why Aishwarya Rai Bachchan calls Rekha Maaesakal
Apurva Kulkarni
Updated on

अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांच्याबद्दल आजही बॉलिवूडमध्ये चर्चा रंगत असतात. अमिताभ आणि रेखा यांच्या नात्याबद्दल आजही तितक्याच उत्सुकतेने चाहते बोलत असतात. परंतु रेखा आणि अमिताभ कधीही एकमेकांना बोलताना किंवा एकत्र काम करताना दिसले नाही. ते नेहमीच एकमेकांच्या समोर येणं टाळत असतात. रेखा यांचं नातं बच्चन कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसोबत वेगळं आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Sakal
bollywood celebrities
Sakal Media Group
aishwarya rai
Aishwarya Rai Bachchan
bollywood actress
bollywood actor
Entertainment news
celebrities
Celebrity
bollywod actor
Actress Rekha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com