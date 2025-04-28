Aishwarya And Rekha Bond: ऐश्वर्या राय बच्चन रेखा यांना 'माँ' म्हणून हाक का मारते? हे आहे मोठं कारण!

अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांच्याबद्दल आजही बॉलिवूडमध्ये चर्चा रंगत असतात. अमिताभ आणि रेखा यांच्या नात्याबद्दल आजही तितक्याच उत्सुकतेने चाहते बोलत असतात. परंतु रेखा आणि अमिताभ कधीही एकमेकांना बोलताना किंवा एकत्र काम करताना दिसले नाही. ते नेहमीच एकमेकांच्या समोर येणं टाळत असतात. रेखा यांचं नातं बच्चन कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसोबत वेगळं आहे. .जया आणि रेखा यांची खूप चांगली मैत्री होती. जया बच्चन यांनी रेखाच्या करियरच्या सुरुवातीला खूप मदत केली. आताही रेखा आणि जया खूप वेळा एकमेकींना भेटताना दिसत असतात. रेखा यांचं अभिषेक, ऐश्वर्या आणि आराध्यासोबत सुद्धा खूप आपुलकीचं नातं आहे. रेखा यांना ऐश्वर्याबद्दल खूप जिव्हाळा आहे. रेखा आणि ऐश्वर्या एकमेकींना जेव्हा ही भेटतात. त्यावेळी त्याच्यातील आपुलकी सर्वांनाच पहायला मिळते. एकदा तर भर कार्यक्रमात ऐश्वर्याने रेखा यांना 'माँ' म्हणून हाक मारली होती..ऐश्वर्या ही दक्षिण भारतातील आहे. रेखा सुद्धा दक्षिण भारतात राहत होत्या. दक्षिणेत स्वत:पेक्षा मोठ्या असलेल्या प्रत्येक महिलेला 'माँ' म्हणून हाक मारली जाते. लहानपणापासूनच ऐश्वर्यालाही ही सवय आहे. त्यामुळे एकदा स्टार स्क्रीन अवॉर्ड्समध्ये ऐश्वर्याने सर्वांसमोर रेखा यांना 'माँ' म्हणून हाक मारली. तिचा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता..ऐश्वर्याला 'जज्बा'साठी अवॉर्ड देण्यात आला होता. स्टार स्क्रीन अवॉर्डमध्ये रेखा यांच्याकडून ऐश्वर्याने पुरस्कार स्वीकारला होता. यावेळी पुरस्कार घेताना ऐश्वर्याने म्हटलं की, 'माँ कडून हा पुरस्कार मिळाल्याचा मला खूप आनंद आहे.' तिचं बोलणं ऐकूण रेखा यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या की, 'मला आशा आहे की, भविष्यात मी तुला असे अनेक पुरस्कार प्रदान करु शकेन' दोघांचा हा आपुलकीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालाय..ऐश्वर्या आणि रेखा यांचं नातं फार जिव्हाळ्याचं आहे. जेव्हा ऐश्वर्याने तिच्या करिअरची 20 वर्ष पूर्ण केली त्यावेळी रेखा यांनी तिच्यासाठी खास पत्र सुद्धा लिहिलं होतं. या पत्रात रेखा यांनी ऐश्वर्याबद्दल अनेक गोष्टी लिहिल्या होत्या. या पत्रात त्यांनी स्वत: खाली नाव लिहिताना 'रेखा माँ' असं लिहिलं होतं. .Viral Video: 'जिहाद' म्हणजे काय? शाहरुखने सांगितला शब्दाचा खरा अर्थ, जुन्या व्हिडिओची सोशल मीडियावर चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.