लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी मुलाचं नाव अभिनय का ठेवलं? रेणुका शहाणे यांनी सांगितलं कारण, वाचून वाटेल अभिनेत्याचं कौतुक

मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री रेणुका शहाणे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. रेणुका आणि दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा मुलगा अभिनय बेर्डे लवकरच 'उत्तर' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अशातच नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत रेणुका यांनी लक्ष्मीकांत यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला होता. 'हाच सुनबाईचा भाऊ' या चित्रपटात रेणुका यांनी लक्ष्मीकांत त्यांच्यासोबत काम केलेलं. यादरम्यान नृत्यदिग्दर्शकाचा ओरडा मिळाल्यावर त्यांनीच रेणुका शहाणेंना धीर दिला होता. इतकंच नाही तर लक्ष्मीकांत यांनी त्यांच्या मुलाचं नाव अभिनय का ठेवलं याबद्दलही रेणुका यांना सांगितलं होतं..लक्ष्याचा अभिनय उत्तम आहेरेणुका यांनी आरपारला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'कॉमेडी करणं फार कठीण आहे. लक्ष्याने प्रत्येक भूमिका अप्रतिम केली. ‘लक्ष्याचा अभिनय उत्तम आहे’… या विचाराने त्याने लेकाचं नाव अभिनय ठेवलं होतं आणि ते अगदी खरं आहे. अभिनयचा जन्म झाल्यावर मला लक्ष्या म्हणाला होता की, माझ्या मुलाचं नाव मी अभिनय ठेवलंय. मी त्याला म्हणाले, ‘अरे वाह! खूप छान…’ यावर तो म्हणालेला ‘अगं का विचार?’ माझं असं झालं अरे अभिनय हे नाव फारच छान आहे. हे ऐकून लक्ष्मीकांत मला म्हणाला होता, सगळे म्हणतील लक्ष्याचा अभिनय उत्तम आहे.'.त्याचा आवाज ऐकून खूप भरून आलंत्या पुढे म्हणाल्या, 'अभिनय आज्जीबाई जोरात या नाटकात काम करत होता. त्या नाटकाची सुरुवातीची उद्घोषणा लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या आवाजात आहे. जेव्हा नाटक पाहताना मी त्याचा आवाज ऐकला…तेव्हा माझ्या मनात आलं अरे ही काय जादू आहे यार, खरंच मला त्याचा आवाज ऐकून खूप भरून आलं होतं. मला लक्ष्मीकांतने खूप सपोर्ट केला होता. त्यामुळे आता या ‘उत्तर’ सिनेमाच्या निमित्ताने अभिनयबरोबर काम करणं हे माझ्यासाठी खूप जास्त इमोशनल होतं. अभिनय इतका चांगला मुलगा आहे…मुळात तो अभिनेता म्हणून लक्ष्मीकांतपेक्षा खूप वेगळा आहे.' .रेणुका म्हणाल्या, 'लक्ष्मीकांतमध्ये एक वेगळंच टॅलेंट होतं, त्याची एक वेगळीच मॅजिक होती. अभिनयबद्दल सांगायचं झालं तर माणूस म्हणून तो खरंच खूपच चांगलाय…त्याची काम करण्याची पद्धतही वेगळी आहे. तो विचार करतो, ट्रायआऊट करतो…लक्ष्मीकांत आणि अभिनय या दोघांचीही काम करण्याची पद्धत फार वेगळी आहे आणि अभिनय सुद्धा खूपच टॅलेंटेड आहे.” असं रेणुका शहाणे यांनी सांगितलं.' .लग्नानंतर पहिल्याच दिवशी राजवाडेंच्या घरी खळ्ळ खट्याक! समरही पेचात पडणार; 'वीण दोघातली...' मध्ये असं काय घडणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.