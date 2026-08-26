माधुरी दीक्षितने 'कोण होणार करोडपती' होस्ट करायला होकार का दिला? स्वतः सांगितलं खरं कारण; म्हणते- मराठीत...

भारतीय सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेली माधुरी दीक्षित गेले काही दिवस सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे ती सोनी टीव्हीवरील 'कोण होणार करोडपती' च्या सूत्रसंचालकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. जेव्हा माधुरी हॉटसीटवर स्पर्धक म्हणून नव्हे, तर सूत्रसंचालक म्हणून विराजमान होते, तेव्हा उत्सुकता निर्माण होणं साहजिकच आहे. मात्र अनेकांना माधुरी आता अचानक मराठीत ते ही छोट्या पडद्यावर परत कशी आली याबद्दल कुतूहल वाटत होतं. तिने होस्टिंग करायला होकार का दिला याबद्दल खुद्द माधुरीनेच उत्तर दिलंय. .प्रेक्षक माधुरीला भेटण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र माधुरीसाठी ‘कोण होणार करोडपती’चा भाग होण्यामागचं कारण केवळ हा खेळ नाही, तर या खेळाशी जोडलेली माणसं, त्यांच्या कथा आणि त्यांची स्वप्नं आहेत. याबद्दल सांगताना माधुरी म्हणते, “मला सगळ्यात जास्त उत्सुकता होती ती स्पर्धकांच्या कथा आणि त्यांच्या स्वप्नांमधून त्यांच्याशी जोडून घेण्याची. ‘कोण होणार करोडपती’ हा केवळ प्रश्नांची उत्तरं देऊन पैसे जिंकण्याचा कार्यक्रम नाही, तर स्वतःच्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवण्याचा, आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचा आणि स्वप्नं पाहण्याचं धाडस करण्याचा एक अनुभव आहे.”.या नव्या भूमिकेबद्दल बोलताना ती पुढे म्हणते, “‘कोण होणार करोडपती’मधून प्रेक्षकांना माझी एक अधिक सहज आणि उत्स्फूर्त बाजू पाहायला मिळेल, असं मला वाटतं. अभिनेत्री म्हणून आपण एका व्यक्तिरेखेत शिरतो; पण इथे मी फक्त स्वतः असणार आहे. माझ्यासमोर बसलेल्या स्पर्धकांशी गप्पा मारता येतील, त्यांच्या कथा ऐकता येतील आणि त्यांना अधिक जवळून जाणून घेता येईल. माझ्यासाठी हा कार्यक्रम केवळ प्रश्न आणि उत्तरांपुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक स्पर्धकासोबत जोडलेली त्यांची स्वप्नं, भावना, हास्याचे क्षण आणि अचानक येणारे आश्चर्याचे प्रसंग या सगळ्यामुळे हा अनुभव खास होतो. मला संवाद साधायला आवडतं, त्यामुळे या खऱ्या आणि अनपेक्षित संवादांचा अनुभव घेण्यासाठी आणि स्पर्धकांसोबत तसेच प्रेक्षकांसोबत हे खास क्षण शेअर करण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे.”. ‘कोण होणार करोडपती’मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळवण्यासाठी Sony LIV ॲप किंवा WhatsApp द्वारे +91 85919 75331 वर नोंदणी सुरू झाली आहे..DDLJ च्या क्लायमॅक्समध्ये सगळे होते पण एक अभिनेत्री नव्हती; तिच्यामुळे बदलला चित्रपटाचा शेवट; इतक्या वर्षांनी सांगितलं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.