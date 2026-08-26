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माधुरी दीक्षितने 'कोण होणार करोडपती' होस्ट करायला होकार का दिला? स्वतः सांगितलं खरं कारण; म्हणते- मराठीत...

MADHURI DIXIT TALK ABOUT ACCEPTING KON HONAR CROREPATI: माधुरी दीक्षितकडे 'कोण होणार करोडपती' च्या सूत्रसंचालनाचा प्रस्ताव गेला. मात्र तिने फार विचार करून या गोष्टीला होकार दिलाय. तिने यामागचं कारण सांगितलंय.
Madhuri Dixit as host of Kon Honar Crorepati Marathi

Madhuri Dixit reveals reason for hosting Kon Honar Crorepati

esakal

Payal Naik
Updated on

भारतीय सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेली माधुरी दीक्षित गेले काही दिवस सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे ती सोनी टीव्हीवरील 'कोण होणार करोडपती' च्या सूत्रसंचालकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. जेव्हा माधुरी हॉटसीटवर स्पर्धक म्हणून नव्हे, तर सूत्रसंचालक म्हणून विराजमान होते, तेव्हा उत्सुकता निर्माण होणं साहजिकच आहे. मात्र अनेकांना माधुरी आता अचानक मराठीत ते ही छोट्या पडद्यावर परत कशी आली याबद्दल कुतूहल वाटत होतं. तिने होस्टिंग करायला होकार का दिला याबद्दल खुद्द माधुरीनेच उत्तर दिलंय.

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