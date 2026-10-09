एवढ्या रात्री नाना पाटेकरांवर अंतिम संस्कार का करण्यात आले? मुलगा मल्हारने सांगितलं खरं कारण

मराठी सिनेसृष्टीचा लखलखता तारा काल ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निखळला. मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आणि सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. त्यांना गोव्यातील राहत्या घरी पहाटे हृदयविकाराचा झटका आलेला. त्यानंतर इस्पितळात नेल्यावर त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. त्यांचं पार्थिव रात्री त्यांचं आवडतं ठिकाण नानाची वाडी येथे आणण्यात आलं. रात्री उशिरा त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. मात्र तेव्हा खूप उशीर झाला होता. इतक्या रात्री नानांवर अंत्यसंस्कार का करण्यात आले याचं कारण आता त्यांचा मुलगा मल्हार याने सांगितलं आहे. .नानांचा देह संध्याकाळी पुण्यातील डोणजे गावात आणण्यात आला. मात्र अनेक कलाकार आणि त्यांचा मित्रपरिवार नानांच्या अंतिम दर्शनाला पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे त्यांना निरोप देण्याची इतकी घाई का केली, त्यामागे काही कारण होतं का असा प्रश्न त्यांचा मुलगा मल्हारला विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना मल्हार म्हणाला, 'नाही. नाही. असं काहीच नाही. इतक्या रात्री का, उद्या का नाही? असं काही नाही. कारण त्यांचं निधन सकाळी लवकर झालं आणि बराच काळ झाला होता, त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की अंत्यसंस्कार आजच करायचे.'.वडिलांच्या जाण्यावर मल्हार पुढे म्हणाला, 'पहिली गोष्ट, शारीरिकरित्या आपण सगळेच जाणार आहोत, तसेच आज नानासाहेब गेले. पण त्यांचं कार्य आणि कर्तृत्व असं आहे की नाना साहेबांसारखी व्यक्ती कुठेही जात नसते, आपल्यातच असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या डोक्यात कायमच ही गोष्ट असायची की, मानवतेसाठी एकत्र येऊया आणि या जगाच्या भल्यासाठी काम करुया, ते जगाच्या प्रमाणावरती विचार करायचे. तिसरी गोष्ट अशी की यापुढचं जे काम आहे, नाम फाउंडेशनचं असो, निर्मला गजानन फाउंडेशनचं असो ते त्यांच्या डोक्यात जे काही होतं ते त्यानुसार केलं जाईल. आयुष्यभर त्यासाठीच काम करायचंय. माझ्यासाठी नानासाहेब इथेच आहेत. मी जर मान्य केलं की नानासाहेब गेलेत, तर मी संपेन त्यामुळे माझ्यासाठी नानासाहेब अजूनही आहेत, ते कुठेही जात नसतात. त्यांचं कर्तृत्वच असं आहे की ते अजरामर आहेत. .नानांच्या अखेरच्या प्रवासात पत्नी-मुलाची अवस्था पाहून डोळे पाणावतील; नीलकांती आणि मल्हार यांचा VIDEO समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.