तुला वडील- मुलाच्या आवाजातला फरक कळत नाही? ऋषी कपूर ऐवजी सासऱ्यांवर ओरडलेल्या नीतू; पण का?

आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ पाडणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री नीतू कपूर एकेकाळी बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्री होत्या. मात्र ऋषी कपूर यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर त्यांनी गृहिणी होणं पसंत केलं. एक बालकलाकार म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात करणाऱ्या नीतू यांनी पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये काम करणं सुरू केलं ते देखील ऋषी कपूर यांच्या निधनानंतर. एकदा नीतू कपूर ऋषी यांच्या ऐवजी चक्क स्वतःच्या सासऱ्यांनाच ओरडल्या होत्या. नीतू यांच्या नणंद रितू नंदा यांनी त्यांच्या पुस्तकात याबद्दल सांगितलं होतं. .नीतू यांनी सांगितलेलं की त्यांचं लग्न खूप वेगळं होतं. लग्नानंतरही ऋषी यांचे अनेक वन नाइट स्टॅन्ड व्हायचे. सगळं माहीत असूनही आपण काहीही केलं नाही असं त्या म्हणालेल्या. त्या मात्र संसारात आणि मुलांमध्ये जीव रमवत होत्या. नीतू यांनी त्यांचा आणि सासरे राज कपूर याचा एक किस्सा सांगितला होता. त्यांची नणंद रितू नंदा यांच्या ‘राज कपूर: द वन अँड ओन्ली शोमन’ या पुस्तकात देखील याबद्दल लिहिलंय. एके दिवशी ऋषी खूप जास्त दारू पिऊन घरी आले होते. नीतू यांना ही गोष्ट समजताच त्यांनी घरी फोन केला आणि त्यांना खूप ओरडल्या. .फोनवर सासरे होतेनीतू यांना वाटलं ऋषी यांनी फोन उचलला आहे मात्र फोन त्यांच्या सासऱ्यांनी राज कपूर यांनी उचललेला. जेव्हा नीतू रागवायच्या थांबल्या तेव्हा समोरून उलट रागात आवाज आला, ‘तुला वडील आणि मुलाच्या आवाजातील फरक कळत नाही का?’ हे ऐकल्यावर नीतू चकीत झाल्या. मुळात ऋषी आणि राज कपूर यांचे आवाज इतके सारखे होते की फोनवर नक्की कोण बोलतंय हे ओळखणं कठीण होतं. त्यामुळे नीतू यांची गल्लत झाली होती. यामुळेच त्यांचा गैरसमज झाला आणि त्या चुकून सासऱ्यांवर ओरडल्या. नंतर मात्र राज यांच्यावर ओरडल्याचं नीतू यांना वाईट वाटत होतं. .बाबा गेल्यानंतर आई अचानक एकटी पडली... प्रार्थना बेहरेने सांगितला वडील गेल्यानंतरचा भावुक प्रवास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.