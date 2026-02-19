Why Salman Khan Is Still Single?

'मुलीची निवड करताना तो त्याच्या सोईनुसार...' सलीम खान यांनी सांगितलेलं सलमानच्या लग्न न करण्याचं खरं कारण, म्हणालेले...

SALIM KHAN REVEALS REAL REASON BEHIND SALMAN KHAN MARRIAGE: सलमान खान यांच्या लग्नाबाबत कायमच चर्चा होत असते. दरम्यान सलीम खान यांच्या जुन्या मुलाखतीचा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाला आहे. या मुलाखतीत त्यांनी सलमानच्या लग्न न करण्यामागचं कारण स्पष्ट केलं आहे.
WHY SALMAN KHAN IS STILL SINGLE? : अभिनेता सलमान खान यांचे वडिल सलिम खान यांची प्रकृती खालवली आहे. त्यांना मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्या डोक्यात रक्ताच्या गाठी झाल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. माहितीनुसार त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मंगळवारी सकाळी ८.३० सुमारास सलीम खान यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, तसंच चक्कर येऊ लागल्याने त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं. सलमाननं लगेच सगळे प्रोजेक्ट बाजूला केले आणि तो रुग्णालायत पोहचला. सध्या संपुर्ण कुटुंब लीलावती रुग्णालयात आहे.

