Shaktiman : शक्तीमान सिरियल रातोरात का बंद झालेली? 20 वर्षांनी धक्कादायक कारण आलं समोर

आपल्या बालपणीची भन्नाट सिरियल म्हणजे शक्तिमानपण ही सिरियल अचानक बंद झालीयामागे नेमके काय कारण होते, जाणून घेऊया.Shaktiman Hindi Serial : भारताचा पहिला सुपरहिरो ‘शक्तिमान’ हा 90च्या दशकातील सर्वात लोकप्रिय टेलिव्हिजन मालिका होता. 1997 मध्ये दूरदर्शनवर सुरू झालेल्या या मालिकेने लाखो मुलांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. मुकेश खन्ना यांनी साकारलेला शक्तिमान आणि त्याचा मूळ अवतार पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री यांनी प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावले. पण 2005 मध्ये ही मालिका अचानक बंद झाली आणि चाहत्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आता 20 वर्षांनंतर या बंदमागील धक्कादायक कारण समोर आले आहे..‘शक्तिमान’ ही मालिका केवळ मनोरंजन नव्हे तर मुलांना नैतिकता, शिस्त आणि देशप्रेम शिकवणारी होती. पण मालिकेच्या बंदमागील कारण आर्थिक अडचणी आणि निर्मितीतील अंतर्गत वाद होते असे समजते. सूत्रांनुसार मालिकेचा वाढता खर्च आणि प्रायोजकांचा अभाव यामुळे निर्माते मुकेश खन्ना यांच्यावर मोठा आर्थिक दबाव आला. याशिवाय काही तांत्रिक अडचणी आणि मालिकेच्या शूटिंगदरम्यानच्या वादविवादांनी परिस्थिती आणखी बिकट केली..Tejashri Pradhan Marriage : दुसरं लग्न करताना कसा जोडीदार हवा? 'मराठी की अमराठी'...तेजश्री प्रधान म्हणाली, मला फक्त.....पण अनेक ठिकाणी असे नमूद आहे की शक्तिमान सिरियल बंद होण्यामागे कारण होते लहान मुलांवर होणारा परिणाम. लहान मुलांना वाटायचे की शक्तिमान ही सत्य गोष्ट आहे. त्यामुळे ते धोकादायक प्रकार करायचे, स्वतःचा जीव धोक्यात घालायचे. कारण त्यांना वाटायचे शक्तीमान आपल्याला वाचवायला येईल. तसेच लहान मुले स्वतः शक्तीमानच्या पोषाखात फिरायचे आणि त्याच्या प्रमाणे सुपर हीरो सारख्या कृती करायचे. यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याचा दावा होता.ही मालिका लॉकडाऊनच्या काळात पाहून मुकेश खन्ना यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, “शक्तिमान बंद करणे हा माझ्यासाठी सर्वात कठीण निर्णय होता. पण परिस्थितीमुळे आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला.” त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, काही अफवांनुसार मुलांवर मालिकेचा नकारात्मक प्रभाव पडत असल्याचे सांगितले गेले, पण हे कारण खरे नव्हते..Prajakta Mali Net Worth : स्वत:चं कोटींचं फार्महाऊस, दागिन्यांचा ब्रँड अन् बरंच काही...प्राजक्ता माळीची एकूण संपत्ती किती?.खरे कारण होते ते आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय अडचणी.आजही ‘शक्तिमान’ चाहत्यांच्या मनात जिवंत आहे. लॉकडाऊनदरम्यान मालिकेच्या पुन:प्रसारणाने पुन्हा एकदा त्याची लोकप्रियता सिद्ध झाली. आता चाहते शक्तिमानच्या पुनरागमनाची वाट पाहत आहेत. ही मालिका बंद झाली असली, तरी तिचा प्रभाव आणि प्रेरणा कायम आहे.FAQs Why was Shaktimaan serial stopped abruptly?शक्तिमान मालिका अचानक का बंद झाली?शक्तिमान मालिका आर्थिक अडचणी, प्रायोजकांचा अभाव आणि सेटवरील अंतर्गत वादांमुळे बंद झाली.Was Shaktimaan’s closure due to negative impact on children?शक्तिमान बंद होण्यामागे मुलांवर नकारात्मक परिणाम हा कारण होता का?नाही, मुलांवर नकारात्मक परिणाम ही अफवा होती; खरे कारण आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय अडचणी होत्या.Who played the lead role in Shaktimaan?शक्तिमान मालिकेत मुख्य भूमिका कोणी साकारली?शक्तिमान आणि पंडित गंगाधर यांची भूमिका मुकेश खन्ना यांनी साकारली.Is there a possibility of Shaktimaan’s return?शक्तिमान मालिकेच्या पुनरागमनाची शक्यता आहे का?सध्या अधिकृत घोषणा नाही, पण चाहते आणि मुकेश खन्ना यांनी पुनरागमनाची इच्छा व्यक्त केली आहे.Why is Shaktimaan still popular after so many years?अनेक वर्षांनंतरही शक्तिमान का लोकप्रिय आहे?शक्तिमानच्या नैतिक शिकवणी, देशप्रेम आणि सुपरहिरो कथानकामुळे ती आजही चाहत्यांच्या मनात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.