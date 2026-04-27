विनोद खन्ना बॉलिवूड सोडून ओशोंकडे का गेले? दुसऱ्या पत्नीने सांगितलं खरं कारण, म्हणाली, 'त्यांच्या जवळच्या व्यक्ती...'

एकेकाळी बॉलिवूडवर राज्य करत असलेले रुबाबदार, देखणे व्यक्तिमत्व लोकप्रिय नायक विनोद खन्ना कायमच चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहिले. केवळ चित्रपटच नाही तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही प्रचंड चर्चा झाली. त्यांनी यशाच्या शिखरावर असताना बॉलिवूड सोडलं. १९८२ मध्ये त्यांनी बॉलिवूड सोडलं आणि संन्यासी बनले. मात्र यामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. इतकी लोकप्रियता सोडून सहज निघून जाणं सोपं नव्हतं. मग असं अचानक काय घडलं ज्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला याबद्दल विनोद यांची दुसरी पत्नी कविता यांनी भाष्य केलंय. .विनोद यांच्याबद्दल कविता यांनी काही खास गोष्टींचा खुलासा केलाय. विनोद यांचा सुरुवातीपासूनच या गोष्टींकडे ओढा होता असं त्या म्हणालात. कविता म्हणाल्या, 'त्यांना अध्यात्माची ओढ नेहमीच होती. जेव्हा ते अवघ्या १७ वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध 'स्ट्रँड बुकस्टॉल'मधून 'ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी' हे पुस्तक घेतलं होतं. ते पुस्तक त्यांनी रात्रभर जागून पूर्ण वाचून काढलं," असं कविता म्हणाल्या होत्या. तसेच जेव्हा जेव्हा जे. कृष्णमूर्ती शहरात येत असत, तेव्हा विनोद खन्ना शूटिंगला न जाता त्यांची व्याख्याने ऐकायला जात असत.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'विनोद खन्ना यांच्या आईसह कुटुंबातील पाच जवळच्या व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यामुळे ते खूप खचले होते. या कठीण काळात त्यांनी ओशोंची प्रवचनं ऐकायला सुरुवात केली. आईच्या निधनानंतर त्यांनी आश्रमात जाऊन संन्यास घेतला आणि तिथूनच त्यांचा खऱ्या अर्थाने आध्यात्मिक प्रवास सुरू झाला. अनेकांना हे माहित नाही की, संन्यास घेतल्यावरही सुरुवातीची तीन वर्षे ते काम करत होते. त्यांनी आधीच साईन केलेले चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी ते आश्रमातून चित्रीकरणाला येत असत. यामध्ये 'हेरा फेरी' आणि 'कुर्बानी' सारख्या सुपरहिट चित्रपटांचा समावेश होता.'.कविता यांनी सांगितलं, 'चित्रपटाचे शूटिंग कुठे बाहेर असेल तर ते तिथे जायचे, पण प्रामुख्याने ते पुण्यात असायचे. आश्रमात त्यांच्याकडे केवळ चार बाय सहा फूट आकाराची एक छोटीशी खोली होती. ती खोली इतकी लहान होती की ओशो सुद्धा त्याबद्दल विनोद करायचे. खोलीत जागाच नसल्यामुळे त्यांना बेडवरून पलीकडे जावं लागायचं आणि झोपतानाही तिरपं झोपावं लागायचं. कॅमेऱ्यासमोर ते अभिनय करायचे आणि कॅमेरा बंद झाला की ते ध्यान करायचे. आश्रमात त्यांनी माळ्याचे कामही केले. त्यानंतर ते अमेरिकेतील ओरेगॉनला गेले. .ते आश्रमातून परत का आले याचं उत्तर देताना कविता म्हणाल्या, 'मला वाटतं ते जे शोधत होते ते त्यांना मिळालं होतं. त्यामुळे त्यांना पुन्हा आश्रमात राहण्याची गरज वाटली नाही.'.