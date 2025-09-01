Premier

सलमानच्या घरात गोमांस खात नाहीत! सलिम खान यांनी सांगितलं कारण."कुराणात लिहिलंय..."

Salim Khan On Ganeshotsav & Beef Eating : अभिनेता सलमान खानचे वडील आणि ज्येष्ठ लेखक सलिम खान यांनी गणेशोत्सव साजरा करण्याबद्दल आणि गोमांस न खाण्याच्या कारणाचा खुलासा केला. काय म्हणाले सलीम जाणून घेऊया.
Salim Khan On Ganeshotsav & Beef Eating
Salim Khan On Ganeshotsav & Beef Eating
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. सलमान खानच्या फार्महाऊसवर यंदाही गणेशोत्सव मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला, ज्यामध्ये संपूर्ण खान कुटुंब सहभागी झालं.

  2. बाप्पाच्या आगमन व विसर्जनाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले; विसर्जनावेळी खान कुटुंबाने आरतीसोबत डान्सही केला.

  3. सलीम खान यांनी सांगितलं की गणेशोत्सवाची परंपरा त्यांच्या कुटुंबात वडिलांच्या काळापासून आहे, तसेच त्यांच्या घरी गोमांस खाल्लं जात नाही.

