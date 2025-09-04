Premier

वॉशरुमध्ये महिलेवर अत्याचार करणारा अभिनेता आशीष कपूर कोण? त्या दिवशी नक्की काय घडलं?

TV Actor Ashish Kapoor Detained After Serious Allegations: टीव्ही व बॉलिवूड अभिनेता आशीष कपूरला दिल्लीतील हाऊस पार्टीत घडलेल्या वादग्रस्त प्रकरणानंतर पुण्यातून अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे इंडस्ट्रीमध्ये खळबळ उडाली आहे.
Apurva Kulkarni
1 अभिनेता आशीष कपूरला दिल्लीतील हाऊस पार्टी प्रकरणात अटक.

2 पीडितेने वॉशरूममध्ये गैरवर्तनाचा आरोप केला, पण व्हिडीओ पुरावा पोलिसांना सापडला नाही.

3 'देखा एक ख्वाब' फेम आशीष कपूर काही बॉलिवूड चित्रपटांमध्येही दिसलेला आहे.

