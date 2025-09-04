वॉशरुमध्ये महिलेवर अत्याचार करणारा अभिनेता आशीष कपूर कोण? त्या दिवशी नक्की काय घडलं?

1 अभिनेता आशीष कपूरला दिल्लीतील हाऊस पार्टी प्रकरणात अटक.2 पीडितेने वॉशरूममध्ये गैरवर्तनाचा आरोप केला, पण व्हिडीओ पुरावा पोलिसांना सापडला नाही.3 'देखा एक ख्वाब' फेम आशीष कपूर काही बॉलिवूड चित्रपटांमध्येही दिसलेला आहे..'ये रिश्ता क्या कहलाता है' मालिकेतील प्रसिद्ध अभिनेता आशीष कपूर यांच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी पुण्यातून त्याला अटक सुद्धा केली आहे. .काय आहे नेमकं प्रकरण? माहितीनुसार, आशीषची आणि पीडित तरुणीची ओळख इन्स्टाग्रामवर झाली होती. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये एका हाऊस पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्टीत आशीष कपूरही उपस्थित होता. त्याने त्या मुलीला भेटण्यासाठी तिथं बोलावलं होतं. पीडितेने पोलिसांत तक्रार दाखल करताना म्हटलं की, पार्टीदरम्यान आशीषने वॉशरूममध्ये तिच्यावर आत्याचार केले.. एफआयआरमध्ये आशीष कपूरसह त्यांचा एक मित्र, त्याची पत्नी आणि दोन अज्ञात व्यक्तींची नावे होती. मात्र नंतर पीडितेने आपले जबाब बदलत सांगितले की, केवळ आशीष कपूरनेच तिच्यावर अत्याचार केला. पीडितेने दावा केलाय की, 'घटनेची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात आली होती, पण पोलिसांना आतापर्यंत असं कोणतंही फुटेज मिळालेलं नाही.'.तसंच, वॉशरूममधून बाहेर आल्यानंतर आशीषच्या मित्राच्या पत्नीनेच तिच्यावर मारहाण केली, असंही पीडितेचं म्हणणं आहे. मात्र पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पीसीआर कॉल मात्र आशीषच्या मित्राच्या पत्नीनेच केला होता..कोण आहेत आशीष कपूर?आशीष कपूर हे छोटे पडद्यावरील ओळखला जाणारा अभिनेता आहे. त्यांनी बॉलिवूडमध्येही काम केले असून कुर्बान, टेबल नंबर 21, इनकार या चित्रपटांमध्ये तो झळकला. टेलिव्हिजनवर त्यांना देखा एक ख्वाब या मालिकेत पाहिलं गेलं होतं. 2016 मध्ये ते आपल्या को-स्टारसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्यामुळे चर्चेत आले होते. चार वर्षांच्या रिलेशननंतर त्यांचा ब्रेकअप झाला होता. गेल्या काही काळापासून आशीष कपूर अभिनयाच्या क्षेत्रापासून दूर होते..FAQs.आशीष कपूर कोण आहे?आशीष कपूर हा 'देखा एक ख्वाब' मालिकेत झळकलेला आणि काही बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये दिसलेला अभिनेता आहे. .त्याला का अटक करण्यात आली?दिल्लीतील हाऊस पार्टीदरम्यान झालेल्या गंभीर आरोपांमुळे पोलिसांनी पुण्यातून त्याला अटक केली..पीडितेने काय सांगितले आहे?पीडितेने सुरुवातीला अनेकांवर आरोप केले होते, पण नंतर फक्त आशीष कपूरचं नाव घेतलं..व्हिडीओ पुरावा मिळाला आहे का?पीडितेने व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा दावा केला, मात्र पोलिसांना असा पुरावा अजून सापडलेला नाही..'एक दिवस खरंच मी मुंबई सोडेन' असं का म्हणाले मनोज वाजपेयी? 'शहराने खुप काही दिलं पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.