रामाच्या भूमिकेसाठी रणबीरने केला योग, ध्यान आणि धर्मग्रंथाचा अभ्यास; रामायणासाठी जाणून घेतलं प्रभू श्रीरामांचं तत्वज्ञान

HOW RANBIR KAPOOR PREPARED TO PLAY LORD RAM IN RAMAYANA: रणबीर कपूर सध्या त्याच्या बहुचर्चित 'रामायण' चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात तो प्रभू श्रीरामांची भूमिका साकारत असून, ही भूमिका आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात आव्हानात्मक असल्याचं त्यानं म्हटलं आहे. या भूमिकेला योग्यरित्या साकारण्यासाठी रणबीरने फक्त शरीरयष्टीवर मेहनत घेतली नाहीये, तर तब्बल दोन वर्षं योगा, ध्यान, धर्मग्रंथांचा अभ्यास आणि तज्ज्ञमंडळींशी चर्चा करत श्रीरामांचे विचार, तत्त्वज्ञान आणि जीवनमूल्य समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. याबाबतचा खुलासा त्याने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत केला आहे..प्रभू श्रीरामांना समजून घेण्यासाठी केली खास मेहनतसॅन दिएगो कॉमिक-कॉनमध्ये चित्रपटाच्या टीमसोबत सहभागी झाल्यावर रणबीरने एका मुलाखतीत सांगितलं की, फक्त शरीरयष्टी बदलणं किंवा अॅक्शनची तयारी करणं पुरेसं नव्हतं. रामाचे विचार, तत्त्वज्ञान आणि जीवनमूल्य समजून घेणं त्याच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं होतं.रणबीर म्हणाला, "शरीर बनवणं किंवा अॅक्शनची तयारी करणं तुलनेनं सोपं असतं. पण श्रीरामांचं तत्त्वज्ञान समजून घेणं हेच या भूमिकेचं खरं चॅलेंज होतं. ही भूमिका अशी साकारायची होती की, लहान मुलांपासून ते ८० वर्षांच्या आजी-आजोबांपर्यंत प्रत्येकाला ती आपली वाटावी.".'Mismatched' नंतर प्राजक्ता कोळीची नवीन वेब सिरीज; 'मुंज्या'च्या अभय वर्मासोबत दाखवणार कारगिलच्या शौर्यकथेचा प्रवास.दोन वर्षं योगा आणि ध्यानरामायण चित्रपटातल्या रामाच्या भूमिकेसाठी रणबीरने दोन वर्ष सलग योगा आणि ध्यानाचा सराव केलाय. इतकंच नाही, तर अनेक वेगवगेळे रामायणाशी संबंधित धर्मग्रंथ आणि इतिहासाचे तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा केलीय. याव्यतिरिक्त, सुवीर नावाच्या गुरूंसोबत रणबीर बरेच तास ध्यान करत बसायटा. ज्यामुळे रामांचे विचार, शिकवण आणि जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याला त्याला मदत झाली, असं रणबीरनं सांगितलं..'रामायण'चा ट्रेलर पुढे ढकलला'रामायण'चा ट्रेलर जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होणार होता. मात्र, ट्रेलर रिलीजच्या काही तास आधी तो पुढे ढकलण्यात आला. निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, Sony Pictures Entertainment सोबतच्या भागीदारीमुळे हा चित्रपट आता जगभर मोठ्या प्रमाणावर प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे ट्रेलर योग्य वेळी जागतिक स्तरावर लॉन्च केला जाईल..रोज १८-२० तास काहीच खात नाही सोनाली बेंद्रे! कॅन्सरनंतर 'या' सवयीने बदललं आयुष्य; पण सगळ्यांसाठीच आहे का योग्य?.'रामायण'मध्ये कोण कोण?नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण' हा दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात:रणबीर कपूर – प्रभू श्रीरामसाई पल्लवी – माता सीतायश – रावणयांच्यासोबत सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंग, लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर यांसारखे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.'रामायण : भाग १' हा चित्रपट यंदाच्या नोव्हेंबरमध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.