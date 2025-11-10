'किती तो अश्लिलपणा...' बोल्ड, अश्लील आणि नुसते इटिमेंट सीन, हनी सिंगच्या अल्बमनं वातावरण तापलं, कपड्यावरुन मलायका झाली ट्रोल

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री मलायका अरोरा आणि हनी सिंग यांच्या नवीन गाण्याची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या गाण्यामुळे मलायकाला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलय. रॅपर यो यो हनी सिंग याच्या चिलगम या गाण्यात मोठ्या प्रमाणात अश्लिलता असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सध्या सोशल मीडियावर हनी सिंगचं गाणं व्हायरल होतय. .हनी सिंगच्या 51 ग्लोरियस डेज या नवीन अल्बममध्ये हे गाणं आहे. या गाण्याचा टीझर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालाय. त्यानंतर या गाण्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं आहे. या गाण्यात मलायकाचा आणि हनी सिंगचा डान्स आहे. या गाण्याचं सादरिकरण, हावभाव, कपडे सगळं पाहता 'अश्लिलतेची हद्द पार केल्याचं' नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे..या गाण्याच्या टीझरमध्ये मलायका आणि हनी सिंग एकत्र डान्स करताना पहायला मिळताय. दोघांमध्ये एक केमिस्ट्री दिसून येतेय. यातील हवभाव, कपडे पाहून नेटकऱ्यांना हा टीझर काही भावला नाहीय. अनेकांनी यामधील कोरिओग्राफीला अतिशय अश्लिल आणि नाटकी असल्याचं म्हटलय. तसंच मलायकाला तिच्या कपड्यावरून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलय. .मलायकानं तिच्या अनेक आयटम सॉन्ग केले. परंतु यात ती मलायका दिसत नसल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. या गाण्याच्या वादाला सुरुवात एका पडद्यामागील फोटोमुळे झाली. ज्यामध्ये मलायका जीभ बाहेर काढून हनी सिंगजवळ उभी आहे. यामुळे नेटकऱ्यांनी तिला असभ्यतेच्या सीमा पार केल्याचं म्हटलय. तिच्या या फोटोची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली असून सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झालाय. .अमृता फडणवीस की लेक दिविजा, कोण आहे वर्षा बंगल्यातील किचन क्वीन? घरातल्या गोष्टी सांगताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.