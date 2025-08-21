Yogita Chavan’s New Ganesh Song ‘Shankaracha Baal Aala’ Highlights Emotional Soldier Mother Story
योगिता चव्हाणच्या नव्या गणेशगीताचा धडाका! ‘शंकराचा बाळ आला’गाण्यात सैनिक आईच्या भूमिकेत, सोशल मीडियावर व्हायरल

Yogita Chavan’s New Ganesh Song ‘Shankaracha Baal Aala’ Highlights Emotional Soldier Mother Story: ‘शंकराचा बाळ आला’ या नव्या गणेशगीतामध्ये योगिता चव्हाणसोबत अभिजित केळकर आणि आरव आयेर झळकले आहेत. वैशाली माडे यांच्या स्वरांनी भारलेलं हे गाणं सध्या चर्चेत आहे.
योगिता चव्हाणच्या ‘शंकराचा बाळ आला’ या नव्या गणेशगीताने प्रेक्षकांची मने जिंकली.

या गाण्यात सैनिक आईची भावनिक कथा गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दाखवली आहे.

वैशाली माडेचा आवाज, अभिजित केळकरचा उत्साह आणि योगिता चव्हाणचा अभिनय गाण्याला उठाव देतात.

