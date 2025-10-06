Premier

Video: तेनु काला चश्मा...! योगिता चव्हाणचा डान्स पाहिलात का? कातिल स्टेप्स् पाहून थक्क व्हाल

Yogita Chavan’s ‘Tenu Kala Chashma’ Dance Goes Viral: अभिनेत्री योगिता चव्हाण हिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या व्हिडिओमध्ये तिने 'तेनु काला चश्मा' या कॅटरिनाच्या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
Apurva Kulkarni
अभिनेत्री योगिता चव्हाण हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयातून लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. कलर्स मराठीवरील जीव माझा गुंतला या मालिकेतून ती घराघरात पोहचली. तिने साकारलेली अंतराची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. प्रेक्षकांनी तिच्या पात्राला भरभरुन प्रेम दिलं. या मालिकेनंतर तिने बिग बॉसच्या घात एन्ट्री घेतली. परंतु ती तिथे जास्त दिवस खेळू शकली नाही. ती स्वत:हून बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आली.

