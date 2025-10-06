Video: तेनु काला चश्मा...! योगिता चव्हाणचा डान्स पाहिलात का? कातिल स्टेप्स् पाहून थक्क व्हाल

अभिनेत्री योगिता चव्हाण हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयातून लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. कलर्स मराठीवरील जीव माझा गुंतला या मालिकेतून ती घराघरात पोहचली. तिने साकारलेली अंतराची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. प्रेक्षकांनी तिच्या पात्राला भरभरुन प्रेम दिलं. या मालिकेनंतर तिने बिग बॉसच्या घात एन्ट्री घेतली. परंतु ती तिथे जास्त दिवस खेळू शकली नाही. ती स्वत:हून बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आली..दरम्यान योगिता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असते. ती नेहमीच तिचे फोटो व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता योगिताचा एक डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. योगिताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने कतरिना कैफ हिच्या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. .योगिता चव्हाण हिचे डान्सचे व्हिडिओ नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. तिच्या डान्सची चाहत्यांना प्रचंड क्रेझ आहे. तिचा हा डान्स पाहून चाहत्यांनी तिला प्रोफेशनल डान्सर अशी उपमा दिलीय. तिच्या व्हिडिओची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय. योगिताने 'तेनु काला चश्मा जचदा ऐ' या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. हे गाणं कतरिना कैफ आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांच्यावर चित्रित करण्यात आलं होतं..या गाण्यावर योगिताने तिच्या हटके स्टेप्समध्ये डान्स केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने सिंपल टॉप आणि जिन्स घातली होती. तिच्या व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्याने आश्चर्य व्यक्त केलं. तिने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'कालच्या रात्री हे केलं' म्हणत व्हिडिओ शेअर केला. हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांना प्रचंड आवडला आहे. .सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा योगिताच्या व्हिडिओवर कमेंट करत शुभेच्छा दिल्या आहे. तिच्या व्हिडिओवर अक्षया नाईक, अंकिता वालावलकर सह अनेकांच्या कमेट्स आलेलं पहायला मिळतय. सध्या योगिता चव्हाणच्या व्हिडिओने सोशल मीडियावर धुमाकुळ घातलाय. .अरे वाह! 'या' मराठी अभिनेत्रीचा झाला साखरपुडा, नवरा सुद्धा आहे 'या' मालिकेतील अभिनेता, सोशल मीडियावर फोटोची चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.