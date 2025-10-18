ऐन दिवाळीत फटाके संपले म्हणून भाईजानने चक्क जाळले पैसे ; वडील सलीम खान यांनी केलं असं काही..

Bollywood Unknown Facts : आपल्या अतरंगी वागण्याने अनेकांना वेठीस धरणारा सगळ्यांचा लाडका भाईजान म्हणजेच सलमान खान लहानपणीही खोडकर होता. त्यांच्या लहानपणीच्या खोड्यांचे अनेक किस्से त्याचे वडील सलीम खान यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे. .असाच एक किस्सा काही वर्षांपूर्वी सलीम खान यांनी सांगितलं होता. दिवाळीवेळी सलमानने त्यांना मिळालेला चेक जाळला होता. काय घडलेलं नेमकं आणि हे समजल्यावर सलीम यांची प्रतिक्रिया काय होती जाणून घेऊया. .सलमान हा लहानपणी अतिशय लाडावलेल्या होता. त्याला घरात कुणाचाच धाक नव्हता. स्वतःच्याच धुंदीत असणारा सलमान त्याच्या कृत्याने सगळ्यांना हैराण करायचा. ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा सलीम खान लेखक म्हणून स्थिरस्थावर झाले नव्हते. .सलीम खान त्यावेळी छोटी मोठी लिखाणाची काम घेऊन घर चालवत होते. तर सलमान अतिशय मस्तीखोर होता. काही ना काही खोड्या करणं त्याचं सुरु होतच. पण तो लाडका असल्यामुळे कुणीच त्याला काही बोलायचं नाही. .दिवाळीचे दिवस होते आणि सगळेचजण दिवाळीचा सण आनंदात साजरा करत होते. सलीम खान यांच्या घरीही दिवाळी उत्साहात साजरी करणं सुरु होतं. सलीम खान यांनीही मुलांना फटाके आणून दिले होते. सगळेजण फटाके उडवून दिवाळी साजरी करत होते. .सतत फटाके उडवल्यामुळे ते संपले. लहान मुलांमध्ये आग लावण्याचं वेगळं आकर्षण असतं. फटाके संपल्यावर त्यांनी कागद जाळायला घेतले. पण थोड्यावेळात ते ही संपले. पण सलमानचं मन काही भरत नव्हतं. तो पुन्हा घरात गेला आणि कागद शोधू लागला. तेव्हा त्याला वडिलांच्या स्टडी टेबलवर त्याला कागद सापडले आणि ते तो बाहेर घेऊन आला आणि जाळू लागला. .काही वेळाने बाहेर गेलेले सलीम खान घरी आले. तेव्हा त्यांना त्यांच्या स्टडी टेबलवर ठेवलेला कागद मिळाला नाही. ते बाहेर गेले तेव्हा सलमानच्या हातात तो कागद होता आणि त्याने त्याला आग लावली होती. तो होता सलीम खान यांना मिळालेला 750 रुपयांचा चेक. .सलमानचं हे वागणं पाहून सलीम यांना धक्का बसला आणि त्यांनी सलमानला आत बोलावलं. त्यांनी त्याला सांगितलं की "तू आता जे काही कागद जाळलेस त्यात माझे पैसे होते. त्या पैशांमुळे आपल्याला दन वेळचं जेवायला मिळतं. त्यामुळे तू पैशांचं महत्त्व ओळखलं नाहीस तर आपण उपाशी राहू." पण याचा सलमानवर किती परिणाम झाला हे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. कारण सलमानची मस्ती त्यानंतरही सुरूच राहिली. .'कांतारा चॅप्टर १' अजूनही पाहिला नाही? आता घरबसल्या पाहता येणार; 'या' OTT प्लॅटफॉर्मवर होणार प्रदर्शित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.