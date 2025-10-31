Premier

रोज पोटावर मांडीवर इंजेक्शन, अभिनेत्रीने बाळ होण्यासाठी 'अशी' घेतली ट्रीटमेंट, म्हणाली...'मला बेशुद्ध होण्यासाठी...'

Yuvika Chaudhary Opens Up About Painful IVF Journey: बॉलिवूड अभिनेत्री युविका चौधरीने तिच्या प्रेग्नंसीचा संघर्षमय प्रवास उघड केला आहे. आई होण्यासाठी तिने दररोज पोटावर आणि मांडीवर इंजेक्शन घेतले. आयव्हीएफ ट्रीटमेंटदरम्यान तिला प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागल्या.
Yuvika Chaudhary

Yuvika Chaudhary Opens Up About Painful IVF Journey

Apurva Kulkarni
Updated on

Yuvika Chaudhary: टेलिव्हिजनवरील प्रसिद्ध जोडी युविका चौधरी आणि प्रिन्स नरुला हे चर्चेत आलेत. त्या दोघांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्याही चर्चा होताना पहायला मिळताय. गेल्यावर्षी युविकाने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. प्रिन्स आणि युविकाने त्यांच्या मुलीचं नाव एकलीन असं ठेवलय. दरम्यान युविकाने तिच्या प्रेग्नंसीबद्दल सांगितलय.

