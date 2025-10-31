रोज पोटावर मांडीवर इंजेक्शन, अभिनेत्रीने बाळ होण्यासाठी 'अशी' घेतली ट्रीटमेंट, म्हणाली...'मला बेशुद्ध होण्यासाठी...'

Yuvika Chaudhary: टेलिव्हिजनवरील प्रसिद्ध जोडी युविका चौधरी आणि प्रिन्स नरुला हे चर्चेत आलेत. त्या दोघांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्याही चर्चा होताना पहायला मिळताय. गेल्यावर्षी युविकाने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. प्रिन्स आणि युविकाने त्यांच्या मुलीचं नाव एकलीन असं ठेवलय. दरम्यान युविकाने तिच्या प्रेग्नंसीबद्दल सांगितलय. .युविका जेव्हा बाळ होण्याचा विचार करत होती. तेव्हा तिला अनेक गोष्टींना सामोरं जाव लागलं होतं. त्यामुळं प्रिन्स आणि युविकाने आयव्हीएफच्या मदतीने बाळाला जन्म दिला. दरम्यान या सगळ्या प्रेग्नंसीचा अनुभव युविकाने तिच्या एका मुलाखतीमध्ये मनमोकळेपणाने व्यक्त केलाय. 'बाळाला जन्म देताना प्रचंड तणाव होता, आणि तो खुप कठीण काळ होता' असं ती म्हणाली होती..मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की, 'एक काळ असा होता. ज्यावेळी मला सगळं हातातून निसटण्याची जाणीव झाली होती. मला एक बाळ हवं होतं. माझ्यावर बराच दबाव होता. परंतु प्रिन्स अगदी आरामात होता. मला डॉक्टरांनी सांगितलेलं की, 'तु आई होऊ शकत नाही' माझ्या एन्जची गुणवत्ता अत्यंत खराब झाली होती. मी तेव्हा 38 वर्षांची होते. त्यावेळी डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून मला अधिक नैराश्य आलं.'.प्रेग्नेंसीविषयी बोलताना ती म्हणाली की, 'जेव्हा मला समजलं की, मी आई होऊ शकत नाही. त्यावेळी माझा आत्मविश्वास गेला होता. कारण जवळपास आडीच लाख खर्च झाला होता. दररोज मला मांडीवर आणि पोटात इंजेक्शन घ्यावे लागत होत. मला प्रचंड वेदना होत होत्या. परंतु मी डोकं शांत ठेवलं. जेव्हा मला बेशुद्ध होण्यासाठी इंजेक्शन दिलं गेलं. तेव्हा क्लिनिकने सांगितलं की, ही पुन्हा शुद्धीवर आली नाही तर आमची जबाबदारी नाही. तेव्हा आम्ही ते क्लिनिक सोडलं. त्यानंतर मी दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घेतला आणि मी आत्मविश्वासाने पूर्ववत झाले.'.एका महिन्याला किती कमावतात माधुरी दीक्षितचे पती डॉ. श्रीराम नेने? आकडा ऐकून भुवया उंचावतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.