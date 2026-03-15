झाकीर खानची तब्येत बिघडली! मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात केलं भर्ती, नक्की झालं काय?

VIRAL VIDEO SHOWS ZAKIR KHAN IN HOSPITAL ROOM: आपल्या विनोदी स्वभावातून सर्वांचं मनोरंजन करणारा लोकप्रिय स्टँड अप कॉमेडियन झाकीर खान सध्या चर्चेत आलाय. त्याला मुंबईच्या लिलावती रुग्णालयात भरती करण्यात आलंय. झाकीरच्या छोटा भाऊ अरबाज खानने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये झाकीर रुग्णालयात बसलेला दिसत आहे. सध्या त्याच्या व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. त्याला रुग्णालयात पाहून चाहते चिंतेत आहेत..अरबाज खाननं त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तो झाकीरची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात गेला होता. त्या रुग्णालयाची रुम एखाद्या 5 स्टार हॉटेलसारखी होती. तिथं झाकीर टी-२० सामना पाहत बसला होता. यावेळी आयपीएस अधिकारी मनोजकुमार शर्मा आणि पत्नी श्रद्धा देखील झाकीरची भेट घेण्यासाठी तिथं आले होते. .व्हिडिओमध्ये झाकीर खान सगळ्यांसोबत हसत-खेळत गप्पा मारताना पहायला मिळाला. परंतु चाहत्यांना त्याच्या तब्येतीबाबत चिंता लागली आहे. एका मुलाखतीत बोलताना तो असंही म्हणालेला की, 'माझ्या कुटुंबात काही अनुवंशिक आजार आहे. जे एका विशिष्ट वयानंतर उद्भवतात. गेल्या काही वर्षांत मला देखील त्याचा त्रास होतोय. त्यामुळे मी आता विश्रांती घेतोय.' .दरम्यान आता सोशल मीडियावर झाकीर खानची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. त्याला नक्की काय झालं? या काळजीने चाहते चिंतेत आहेत. त्याच्या तब्येतीबाबत उलट-सुलट चर्चा येत होत्या. परंतु त्याने अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं. .'मी कर्जाने घर घेतलं असतं आणि मेले असते तर...' उषा नाडकर्णी घराबद्दल बोलताना म्हणाल्या....