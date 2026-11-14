Zapatlela Untold Story : 'तात्या विंचू' लंडनला कसा पोहोचला? सुपरहिट मराठी सिनेमाचं आणि शरद पवारांचं 'ते' खास कनेक्शन आलं समोर!

मराठी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेला १९९३ मधील सुपरहिट चित्रपट 'झपाटलेला' आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. लक्ष्या, तात्या विंचू आणि बाबा चमत्कार या पात्रांनी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच वेड लावले. मात्र, या आयकॉनिक मराठी चित्रपटाचे आणि राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे एक अत्यंत खास आणि अनोखे कनेक्शन आहे, हे फारच कमी लोकांना ठाऊक असेल. .खुद्द दिग्दर्शक-अभिनेते महेश कोठारे यांनी एका मुलाखतीत यामागील भन्नाट किस्सा उलगडून सांगितला होता. महेश कोठारे यांनी सांगितले की, 'झपाटलेला' भारतात प्रचंड गाजल्यानंतर परदेशात प्रदर्शित होणारा तो पहिला मराठी चित्रपट ठरावा, अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती..New Orleans Ship Crash : मिसिसिपी नदीत क्रूझ बोटीला महाकाय टँकरची भीषण धडक! अवघ्या १५ मिनिटांत बोट उलटली; १२९ प्रवाशांचे पुढे काय झाले?.लंडनचा शो हाऊसफुल्ल, पण निधीची मोठी अडचण!लंडनमध्ये मराठी प्रेक्षक मोठ्या संख्येने असल्याने कोठारे यांनी तिथे प्रीमियर करण्याचे ठरवले. त्यांचे चुलत भाऊ मधुकर कोठारे आणि लंडन मराठी महामंडळाच्या पदाधिकारी असलेल्या त्यांच्या पत्नी शिला कोठारे यांनी पुढाकार घेऊन लंडनमध्ये शोचे नियोजन केले. पत्रक, वेबसाईट आणि ई-मेलद्वारे त्यांनी मराठी लोकांपर्यंत निरोप पोहोचवला आणि १३ फेब्रुवारी १९९४ चा तो शो हाऊसफुल्ल झाला. मात्र, दरम्यानच्या काळात कोठारे कुटुंबीय भारतात परतले होते आणि प्रीमियरसाठी पुन्हा लंडनला जाण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी (फंड) उपलब्ध नव्हता..Kartiki Ekadashi 2026 : विठ्ठल भक्तांसाठी आनंदाची बातमी! पंढरपूरच्या विठुरायाचे २४ तास दर्शन सुरू; 'या' वेळेस फक्त काही मिनिटेच मिळणार दर्शन!.बॉम्बस्फोटाच्या धामधुमीत पवारांनी दिला मदतीचा हात!या आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी महेश कोठारे आपल्या चुलत बहिणीच्या पतीच्या मदतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या भेटीला गेले.१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर शरद पवार नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते आणि ते कामाच्या प्रचंड व्यापामुळे व्यग्र होते.त्यांनी कोठारेंना कसाबसा वेळ दिला आणि घाईतच, "मला वेळ नाहीये, काय काम आहे लवकर सांगा," असे विचारले.महेश कोठारे यांनी लंडनमध्ये मराठी सिनेमाचा 'आटकेपार झेंडा' फडकवण्याची कल्पना मांडत निधीची अडचण सांगितली. पवारांनी "ओके, तू आता जा" असे म्हटल्यावर कोठारेंना वाटले की व्यग्रतेमुळे आता काही मदत मिळणार नाही.मात्र, अवघ्या दोन दिवसांतच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून कोठारेंना फोन आला की, 'तुमचा चेक तयार आहे, घेऊन जा!'.'तात्या विंचू निघाला लंडनला!'हा चेक मिळताच महेश कोठारेंच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्यांनी तातडीने तिकिटे काढली आणि लंडनला रवाना झाले. जाताना त्यांनी वृत्तपत्रात एक खास जाहिरातही प्रसिद्ध केली होती, ज्यात लिहिले होते 'माननीय मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने तात्या विंचू निघाला लंडनला!' मराठी सिनेमाच्या सुवर्णकाळातील हा किस्सा आजही सिनेसृष्टीत अभिमानाने सांगितला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.