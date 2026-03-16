'फक्त ब्रा घालून किसिंग सीन करायला लावायचे' अभिनेत्रीने केली प्रसिद्ध दिग्दर्शकाची पोलखोल, म्हणाली, 'प्रत्येक सीनमध्ये इंटिमेन्सी..'

ZAREEN KHAN OPENS UP ABOUT DIFFICULT EXPERIENCE: सिनेसृष्टीत काम करत असताना अनेक सेलिब्रिटींना वाईट अनुभव येतात. काही सेलिब्रिटी ते सहन करतात, तर काही त्यावर बोलण्याचं धाडस दाखवतात. सिनेसृष्टीत सगळ्यांत जास्त वाईट अनुभव हे अभिनेत्रींना येत असतात. कधी कधी अभिनेत्रींना शुटिंगच्या वेळी वेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातात, आणि शुट करताना वेगळ्याच गोष्टी करायला लावतात. हेच एका बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत घडलं होतं. .बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री झरीन खान हिने 2010 मध्ये सलमान खानच्या वीर सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. कॅटरिनासारखी दिसणारी अभिनेत्री म्हणून तिची सुरुवातीला खुप चर्चा झाली. परंतु हाऊसफूल २, हेट स्टोरीमधून तिने स्वत:ची ओळख निर्माण केली. अक्सर २ मुळे ती मोठ्या वादात सापडली होती. .दरम्यान अशातच झरीन खाननं सिनेसृष्टीत तिच्यासोबत आलेल्या वाईट अनुभवाविषयी सांगितलं आहे. पुजा भट्ट हिच्या पॉडकास्टला बोलताना ती म्हणाली की, 'जेव्हा मी हेट स्टोरी ३ केला त्यानंतर सिनेसृष्टीतील लोक मला वेगळ्या नजरेनं पाहू लागली. अनेक लोक मला कमी लेखू लागली. मला अभिनय येत नाही म्हणून मी बोल्ड सीन देते अशी ते म्हणू लागली.'.झरीनने दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांची पोलखोल करत तिने सांगितलं की, 'महादेवन यांनी सांगितलेलं की, हेट स्टोरी सारखा आपल्या सिनेमात बोल्ड नेसल. तो एक थ्रीलर सिनेमा असेल. परंतु शुटिंगवेळी ते प्रत्येक दुसऱ्या सीनमध्ये किसिंग सीन आणि बोल्ड कपडे घालण्याची सक्ती होऊ लागली'.पुढे बोलताना झरीन म्हणाली की, 'त्यांनी मला सुरुवातीला इंग्रजीमध्ये स्क्रीप्ट समजून सांगितली होती. पंरतु सेटवर पोहचल्यावर जवळपास प्रत्येक सीननंतर मला शेवटी किसिंग सीन करायला लावायचे. तसंच अचानक ब्रा घालून सीन करायला सांगायचे. मला असे सीन करण्यास काहीच हरकत नव्हती. परंतु आधी वेगळं सांगून नंतर वेगळं करुन घेतलं' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.