"वन नाईट स्टँड करणार नाही! इंटिमेंट सीन देताना घाबरली अभिनेत्री जरीन खान म्हणाली...'कुणाशीही इंटिमेट होण्यासाठी...'

1 जरीन खान म्हणाली की तिला अजून लग्नाची घाई नाही.2 तिनं स्पष्ट केलं की ती वन नाईट स्टँड कधीच करू शकत नाही.3 प्रोफेशनल आयुष्यात ती अजूनही चांगल्या संधींच्या शोधात आहे..बॉलिवूड अभिनेत्री जरीन खान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ती तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. वयाच्या 38 व्या वर्षी देखील अभिनेत्रीने लग्न केलेलं नाही . दरम्यान अलीकडे फरीदून शहरयार यांना दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या लग्नाबद्दल सांगितलं आहे. 'मला लग्न करण्याची अजिबात घाई नसल्याचं' ती म्हणालीय..मुलाखतीत बोलताना जरीन म्हणाली की, "आजकाल चांगले रिलेशनशिप्स मिळवणं कठीण झालंय, मी माझ्या आयुष्यात खूश आहे. पण कधी कधी कंपॅनियन नसल्याची खंत जाणवते," .पुढे जरीन खान म्हणाली की, 'मी वन नाईट स्टँड करू शकत नाही. कुणालाही क्लबमध्ये बघून त्याच्याशी जवळीक साधणं मला जमणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीसोबत इंटिमेट होण्यासाठी माझं त्याच्याशी खऱ्या अर्थाने कनेक्शन असणं खूप गरजेचं आहे. मी थोडी ओल्ड स्कूल आहे.'.मुलाखतीत तिला 'प्रत्येक व्यक्तीसोबत ट्रस्ट इश्यूज येतात का?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तिनं उत्तर दिलं, 'नाही, हाच तर प्रॉब्लेम आहे. मी प्रत्येकावर सहज विश्वास ठेवते. मला माहीत आहे की अंधविश्वास चुकीचा आहे.' तसंच प्रोफेशनल आयुष्याबद्दल बोलताना जरीन खान म्हणाली, 'मी चांगल्या कामाच्या शोधात आहे. मला स्वतःला पडद्यावर बघायचं आहे. काम मागण्यात मला अजिबात लाज नाही, पण आत्तापर्यंत काही विशेष झालेलं नाही. मात्र आजकाल कुणाच्याही दयेवर राहावं लागत नाही. सोशल मीडिया आणि यूट्यूबमुळे कामाच्या संधी मिळतात.'.FAQs.जरीन खानचं लग्न झालं आहे का?नाही, जरीन खान अजूनही अविवाहित आहे..जरीन खानने लग्नाबद्दल काय सांगितलं?तिला लग्नाची घाई नसल्याचं तिनं स्पष्ट केलं आहे..जरीन खानने वन नाईट स्टँडबद्दल काय मत दिलं?तिनं सांगितलं की ती कधीही वन नाईट स्टँड करू शकत नाही..जरीन खानला ट्रस्ट इश्यूज आहेत का? नाही, उलट ती सहज प्रत्येकावर विश्वास ठेवते..मुख्यमंत्रीपुत्राशी लग्न, 11 दिवसात विधवा, मग गायक किशोर कुमारची चौथी पत्नी बनली अभिनेत्री, कोण आहे ती?.