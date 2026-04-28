९ वर्षांनी परत येतेय झी मराठीची जुनी नायिका! 'वीण दोघातली ही तुटेना'मध्ये लोकप्रिय अभिनेत्रीची एंट्री; प्रेक्षक खुश

झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका प्रेक्षकांची आवडती आहे. या मालिकेला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभतोय. सध्या मालिकेत समर आणि स्वानंदी यांच्या प्रेमाचा ट्रॅक दाखवला जातोय. ते दोघेही हळूहळू एकमेकांच्या प्रेमात पडतायत. समर आता स्वानंदीच्या भावनांचा जास्त विचार करू लागलाय. त्यामुळे त्याच्या छोट्या छोट्या प्रयत्नांवर स्वानंदीदेखील भाळलीये. मात्र मल्लिका त्यांच्या आयुष्यात विघान आणण्याची एकही संधी सोडत नाहीये. अशातच आता मालिकेत नवी एंट्री होणार आहे. मालिकेत समरच्या मैत्रिणीची एंट्री होणार आहे. .कोण आहे समरची मैत्रीण?काही दिवसांपूर्वी झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केलेला ज्यात मल्लिका स्वानंदीला म्हणते, 'किमया माहितीये ना तुला? समरची खास मैत्रीण. तिचा फोन आलेला समरला, एवढा खुश झाला.' त्यानंतर स्वानंदी ही किमया कोण आहे याचा विचार करताना दिसते. ती निकिताला फोन करून याबद्दल विचारतेदेखील मात्र तिला फारसं काही कळत नाही. अशातच आता ही किमया कोण आहे हे समोर आलंय. मालिकेत किमया ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून लोकप्रिय अभिनेत्री पूर्वा गोखले आहे. .पूर्वा तब्बल ९ वर्षांनी झी मराठीवर कमबॅक करतेय. तिने यापूर्वी झी मराठीवरील 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' या मालिकेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पहिल्या पत्नी आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आई सईबाई भोसले यांची भूमिका साकारली होती. त्यापूर्वी पूर्वा झी मराठीच्या गाजलेल्या 'कुलवधू' या मालिकेत दिसलेली. या मालिकेत देखील ती आणि सुबोध यांनी एकत्र काम केलेलं. त्यामुळे आता अनेक वर्षांनी ते दोघे पुन्हा एकदा 'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये काम करताना दिसणार आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकही त्यांना पुन्हा एकत्र पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. आता ही किमया समर आणि स्वानंदीच्या आयुष्यात काय वादळ घेऊन येणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.