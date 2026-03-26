लक्ष्मीनिवास मालिका घेणार निरोप ?दीपज्योती मालिकेची रिलीज डेट आणि वेळ जाहीर, 'ही' आहे कास्ट

Marathi Entertainment News : सध्या अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. झी मराठीने नुकतीच नव्या मालिकेची घोषणा केली आहे. दीपज्योती ही नवीन मालिका आहे. नुकतीच या मालिकेची रिलीज डेट आणि कास्ट जाहीर करण्यात आली. .ही मालिका 13 एप्रिलपासून रात्री 8 वाजता प्रसारित करण्यात येणार आहे. तीन बहिणी आणि भाऊ यांची गोष्ट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. प्रोमोनेही सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, तीन बहिणी, आई आणि त्यांचा एकुलता एक भाऊ सुखी आयुष्य जगत असतात. त्यातील एक बहीण ज्योती आहे. तर भाऊ रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतोय. तर एका बहिणीचं लग्न सुजयशी लग्न ठरल आहे. तर दुसरीकडे दीप आहे जो श्रीमंत घरातील मुलगा असून आईच्या मृत्यूमुळे खचला आहे तो दारूच्या आहारी गेलेला असतो. ज्योतीचा भाऊ आणि सुजय रिक्षातून जात असताना दीपची गाडी त्यांच्या रिक्षाला जोरदार धडक देते. त्या अपघातात ज्योतीचा भाऊ आणि सुजयचा मृत्यू होतो. ज्योतीची बहीण याचा सूड घ्यायचं ठरवते तर ज्योती प्रेमाने घर सावरायचं वचन तिच्या मृत भावाला देते. .मालिकेच्या प्रोमोने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अनेकांनी प्रोमोचं कौतुक केलं आहे. पण ही मालिका रात्री 8 वाजता प्रसारित होणार असल्यामुळे लक्ष्मीनिवास मालिका संपणार की वेळ बदलणार ? हा संभ्रम प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. .ही आहे कास्ट !या मालिकेत पूर्वा कौशिक, ओंकार गोवर्धन, प्रसाद जवादे, डॉ. गिरीश ओक, अक्षय विंचुरकर, सलोनी सुर्वे आणि मानसी सुभाष या कलाकारांच्या मुख्य भूमिका आहेत. याशिवाय अजून या मालिकेत कोण कलाकार असणार याची उत्सुकताही प्रेक्षकांच्या मनात आहे.