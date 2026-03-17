"काहीही झालं तरीही व्यायाम चुकवत नाही" कमळीच्या 68 वर्षांच्या आजीचं थक्क करणारं फिटनेस रुटीन

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय मालिका म्हणजे कमळी. विजया बाबरची मुख्य भूमिका असलेली ही मालिका अनेकांची लाडकी आहे. या मालिकेतील मुख्य पात्र असलेल्या कमळीबरोबरच तिची अन्नपूर्णा आजीही प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या फिटनेस रुटीनविषयी खुलासा केला. .ज्येष्ठ अभिनेत्री इला भाटे अन्नपूर्णा आजींची भूमिका साकारतात. नुकतीच त्यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना त्यांच्या फिटनेसविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. सध्या 68 वर्षांच्या असलेल्या इला यांनी दिलेल्या उत्तराने तुम्ही चकित व्हाल. .त्या म्हणाल्या,"माझ्या डाएट प्लान वगैरे काहीही नाहीये. मी माझ्या वयाचा फायदा घेऊन एक अनुभवी सल्ला देते की नेहमी खुश राहा. तुम्ही जेवढे पॉझिटिव्ह राहाल कारण माणसाला आयुष्यात अडचणी तर सतत येतच असतात. तुम्ही त्याच्याकडे कसं बघता म्हणजे संधी म्हणून बघता की अडचणी म्हणून बघता याच्यावर बरंच असतं. जेव्हा तुम्ही आतून आनंदी असता तेव्हा तुम्ही बाहेरूनही दिसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे ते आनुवंशिकही असतं. तुमच्या आई-आजी जशा असतात तशा तुम्हीही दिसता. याशिवाय चांगला आहार, चांगल्या सवयीसुद्धा परिणाम करतात. कोणत्याही नकारात्मक गोष्टींपासून लांब राहणं महत्त्वाचं आहे. आमच्या क्षेत्रात काही गोष्टी पाळणं कठीण असतं पण जितकं शक्य आहे तितकं करणं गरजेचं आहे. नियमित व्यायाम करणं खूप महत्त्वाचं आहे."."ठरवून काही आम्ही मेंटेन राहत नाही. पण एकदा मला एक भूमिकेसाठी थोडं वजन कमी करायचं होतं. तर मी माझ्या मैत्रिणिकडे गेले होते. ती मला म्हणाली की आपण काय करतो ? काही दिवस आपण डाएट करतो. ते दिवस आपण अगदी लक्षपूर्वक पाळतो. पण नंतर कधीकधी हळूहळू त्याच्यापासून लांब जातो हे आपल्याला कळत नाही. मग सवय म्हणून रोज आपल वजन करायचं. जेव्हा तुम्ही रोज तुमचं वजन करता तर तुमचं वजन जरा जरी वाढल हे तुमच्या लक्षात येतं. काय खावं काय खाऊ नये हे सगळ्यांना माहीत असतं. तुम्हाला तुमच्या शरीरविषयी जागरूक असणं गरजेचं आहे."."मी नियमित व्यायाम करते. ज्या दिवशी मला शक्य असतं त्या दिवशी मी व्यायाम करते पण रोज मी चालण्याचा व्यायाम जरूर करते." असं त्या पुढे म्हणाल्या.