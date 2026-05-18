पुण्याहून मुंबईला आला पण परत जाताना दादर स्टेशनवर फसला; 'कमळी' मधील ऋषीने सांगितला अनुभव, म्हणतो, 'असं कसं...'

मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आहे. इथली झगमगती दुनिया सगळ्यांनाच आकर्षित करते. देशातल्या कानाकोपऱ्यातून अनेक कलाकार आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी इथे येतात. महाराष्ट्रातील अनेक छोट्या मोठ्या गावातून, शहरांतून अनेक आर्टिस्ट आपलं नशीब आजमावण्यासाठी मुंबईची वाट धरतात. असाच एक कलाकार म्हणजे निखिल दामले. निखिल सध्या 'कमळी' मालिकेत ऋषीची भूमिका साकारतोय. त्याची आणि कमळीची जोडी प्रेक्षकांना आवडतेय. मात्र निखिलनेदेखील इथवर पोहोचण्यासाठी संघर्ष केलाय. तो अवघ्या विसाव्या वर्षी मुंबईत आलेला. आता एका मुलाखतीत त्याने त्याच्या मुंबईच्या पहिल्या प्रवासाचा किस्सा सांगितलाय. .पाच नंबरला थांबलो आणि ट्रेन आलीच नाहीनिखिल पुण्याहून पहिल्यांदाच मुंबईत आला होता. राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अनुभव सांगताना निखिल म्हणाला, 'पहिल्यांदा मुंबईत आलो तेव्हा खूप वाट लागली होती. मुंबईची गर्दी, लोकल वगैरेची सवय नव्हती. पुण्यातील लोकांच्या परस्पेक्टिवने बोलतोय. आम्हाला गर्दी म्हणजे माहितीच नाही. मी हरवलो होतो. दादर स्टेशनला सेंट्रल आणि वेस्टर्न हे प्रकार असतात हेच मला माहिती नव्हतं. मला पुण्याला जायचं होतं. मला सांगितलं होतं की 5 नंबर प्लॅटफॉर्मला पुण्याची ट्रेन येणार आहे. मी पाच नंबरला थांबलो आणि ट्रेन आलीच नाही. मी तिथे विचारलं की, 'ट्रेन कधी येणार? येण्याचं टायमिंग झालं आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'मी पाच नंबरला थांबलो आणि ट्रेन आलीच नाही. मी तिथे विचारलं की, 'ट्रेन कधी येणार? येण्याचं टायमिंग झालं आहे.' त्यांनी मला विचारलं की, 'कुठली ट्रेन'. म्हटलं, 'पुण्याची ट्रेन'. तेव्हा त्यांनी सांगितलं, 'ती या नाही त्या पाच नंबरला'. मी म्हटलं, दोन पाच नंबरचे प्लॅटफॉर्म कसे असू शकतात एकाच स्टेशनवर. आता दादरच्या प्लॅटफॉर्मसचे नंबर बदलले आहेत. त्यामुळे अपकमिंग कलाकारांचं काम सोपं झालं आहे जे पुण्याहून येणार आहेत. ' निखिल गेली ७ वर्ष इंडस्ट्रीत आहे. सध्या तो त्याची बॅचलर लाइफ एंजॉय करतोय. त्याने 'रमा- राघव', 'ऑलमोस्ट सफळ संपूर्ण' सारख्या मराठी मालिकांमध्ये काम केलं आहे. शिवाय तो ''बिग बॉस मराठी ५' मध्येही दिसला होता.