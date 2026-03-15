पेराल तसे उगवेल ! लाडकी नातच करणार कामिनीच्या खुनाचा प्रयत्न; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनाही बसला धक्का

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील कमळी ही मालिका सगळ्यात लोकप्रिय मालिकांपैकी एक आहे. या मालिकेत सतत काही ना काही ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. त्यातच कामिनीच्या झालेल्या अपघातामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. आता मालिकेत धक्कादायक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. .मालिकेत कामिनी कमळीला ढकलायला जाणार तेव्हाच तिला कुणीतरी जिन्यावरून खाली ढकलतं आणि गंभीर जखमी होते असं दाखवण्यात आलं. त्यातच कामिनीला नेमकं कुणी ढकललं हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यातच रिलीज झालेल्या प्रोमोने सगळ्यांना धक्का बसला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, कामिनीच्या मुलीच्या सांगण्यावरून चौकशीसाठी पोलीस कमळीला अटक करतात. तिनेच कामिनीला जिन्यावरून ढकलल्याचा त्यांना संशय असतो. तर अनिका तिने काहीच केलं नाहीये असं सांगते. त्यानंतर ती कामिनीच्या खोलीत असताना तिनेच तिला जिन्यावरून ढकललं होतं हे उघड करते. ती कामिनीला लावलेला ऑक्सिजन मास्क काढते. "मला राग अनावर झाला तर मी कुणालाच सोडत नाही" असं ती म्हणते. .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनाही धक्का बसला. "हे तर वेड पांघरून पेडगावला जाणे ","ही तर जयंतची बहीण निघाली","कर्माचे चे फळ","लाडक्या नातीच्या हातून मरण किती भाग्य आहे कामिनी आजीच","ह्याला म्हणतात वर्मावर घाव" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अनिकाचं कारस्थान उघड होणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा कमळी दररोज रात्री 9 वाजता फक्त झी मराठीवर. ."आई आगीत होरपळलेली आणि मला लीड रोल मिळाल्याचा फोन आला" शुभविवाह फेम अभिनेत्रीने सांगितला धक्कादायक अनुभव.