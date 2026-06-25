Kamali Serial TRP: 'कमळी'चा नंबर पहिला! स्टार प्रवाहच्या 'ठरलं तर मग'ला टाकलं मागे; काय आहे नवी रँकिंग?

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही आठवड्यापासून मोठा बदल पाहायला मिळतोय. झी मराठी आणि स्टार प्रवाह या वाहिन्यांमध्ये टीआरपीसाठी मोठी स्पर्धा पाहायला मिळतेय. त्यात गेल्या काही आठवड्यात टीआरपीमध्ये मालिकांची स्थानं वरखाली झाल्याचं दिसतंय. आता या आठवड्यात तर झी मराठीने मोठा आश्चर्याचा धक्का दिलाय. या आठ्वड्यात 'कमळी' मालिकेने सगळ्यात जास्त टीव्हीआर मिळवत टीआरपीमध्ये पहिला क्रमांक पटकावलाय. ठरलं तर मग'चं इतक्या वर्षाचं वर्चस्व या मालिकेने मोडीत काढलंय. .झी मराठीने त्यांच्या इंस्टाग्राम पेजवर एक पोस्ट करत ही माहिती दिलीये. झी मराठीने कमळीचा फोटो शेअर करत लिहिलं, 'तिने घर केलं प्रत्येक मनामनात, 'कमळी' ठरली 1 नंबर संपूर्ण महाराष्ट्रात!' तर फोटोवर लिहिलं, '३. ८ tvr मराठी मालिकांमध्ये कमळीचा नंबर पहिला!' या पोस्टवरून कमळी टीआरपीमध्ये पहिली आलीये हे समजतं. तर ठरलं तर मग चं स्थान घसरलंय हे स्पष्ट होतंय. गेले कित्येक आठवडे ठरलं तर मगचे प्रेक्षक मालिकेची कथा बदलण्यासाठी सल्ले देत होते. मात्र वाहिनीने प्रेक्षकांच्या मतांचा आदर केला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून कदाचित 'ठरलं तर मग'चा टीआरपी पडल्याचं बोललं जातंय. .या शिवाय नुकत्याच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या 'कृष्णाईच्या लेकी' या मालिकेने पहिल्याच आठवड्यात २. ३ चा tvr मिळवत स्लॉट लीडर होण्याचा मान मिळवलाय. त्यामुळे आता प्रेक्षक उत्तर मालिकांचे टीआरपी जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. .आणि स्वतःच्या खिशात काहीही नसताना श्रेयसने मला पैसे दिले... जितेंद्र जोशीने सांगितला तो प्रसंग, म्हणाला, 'आता तो...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.