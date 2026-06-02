Video : कमळी पडणार हृषि सरांच्या प्रेमात ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "आमची अखेर प्रतीक्षा संपली.."

Entertainment News : झी मराठीवरील कमळी ही मालिका लोकप्रिय आहे. या मालिकेचा चाहतावर्ग अल्पावधीत वाढला आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. ज्याचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत..हृषीला कमळी आवडते पण त्याने ही गोष्ट सगळ्यांपासून लपवून ठेवली आहे. तर कमळी तिच्या शिक्षणाबाबतीत गंभीर आहे. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, कमळीला सतत हृषीचेच विचार येत असतात. अभ्यास करताना, वर्गात ती सतत त्याचा विचार करत असते. ती हृषीच्या प्रेमात पडल्याची जाणीव तिला होते. ती हा विचार करतानाच हृषी वर्गात येतो. ते दोघं एकमेकांना मिठी मारतात. कमळी तिचं प्रेम हृषिसमोर व्यक्त करते. .अनेकांनी कमेंट करत प्रोमो आवडल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या. तर काहींनी मालिकेचं कथानक आता लवकर पुढे ढकलण्याची मागणी केली. "आमची प्रतीक्षा संपली","आत्तापर्यंत हिने १०० लोकांना अभ्यास करायचं सोडून प्रेम काय करतय ह्या वरून भाषणं दिली आणि आत्ता स्वतःच प्रेमात पडते","अभ्यास सोडून सगळं करती ही","कब्बड्डी सोडून सगळं केलं हिने.." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..कमळी आणि हृषी त्यांच्या भावना व्यक्त करणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा कमळी दररोज रात्री 9 वाजता फक्त झी मराठीवर.