Premier

'हे असला फालतूपणा' जान्हवी जयंतपासून स्वत:ची सुटका करुन घेणार, लक्ष्मी निवासचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...'संपवण्यापेक्षा...'

Lakshmi Niwas Twist: झी मराठीने लक्ष्मी निवास मालिकेचा नवीन प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये जान्हवी जयंतपासून स्वत:ची सुटका करुन घेणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या प्रोमोची चर्चा होताना पहायला मिळतेय.
Lakshmi Niwas Zee Marathi

Lakshmi Niwas Twist

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Lakshmi Niwas Zee Marathi Serial: 'लक्ष्मी निवास' मालिकेत गेल्या काही दिवसापासून अनेक नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहेत. जयंतने आजीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला हे जान्हवीसमोर आलेलं असतं. तसंच वेंकीला विहिरीत ढकलणारा सुद्धा जयंतच असतो हे सुद्धा जान्हवीला कळालेल असतं. हे सत्य कळाल्यानंतर जान्हवीला खुप मोठा धक्का बसतो, आणि ती जयंतला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेते. परंतु तिला आपल्या आईबाबांना त्रास देयचा नसतो.

Loading content, please wait...
viral
instagram
Marathi Serial
Promotion
Entertainment news
Zee Marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com