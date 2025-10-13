'हे असला फालतूपणा' जान्हवी जयंतपासून स्वत:ची सुटका करुन घेणार, लक्ष्मी निवासचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...'संपवण्यापेक्षा...'

Lakshmi Niwas Zee Marathi Serial: 'लक्ष्मी निवास' मालिकेत गेल्या काही दिवसापासून अनेक नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहेत. जयंतने आजीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला हे जान्हवीसमोर आलेलं असतं. तसंच वेंकीला विहिरीत ढकलणारा सुद्धा जयंतच असतो हे सुद्धा जान्हवीला कळालेल असतं. हे सत्य कळाल्यानंतर जान्हवीला खुप मोठा धक्का बसतो, आणि ती जयंतला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेते. परंतु तिला आपल्या आईबाबांना त्रास देयचा नसतो..जान्हवी जयंतबरोबर एक व्हेकेशन प्लॅन करत असते. ती गर्भवती असल्याने जयंत तिचे सगळे लाड पुरवत असतो. बायकोचे सगळे हट्ट तो पुरवत असतो. त्यामुळे जयंत जान्हवीला एका भल्यामोठ्या क्रुझवर घेऊन जातो. तिथं ती जयंतला ती खुप खूश असल्याचं दाखवते. मात्र पुढे ती तिचं खरं रुप जयंतसमोर आणते. जयंतला खुर्चीला बांधत ती तिला माहित असलेल्या सगळ्या गोष्टीबद्दल जाब विचारते. तसंच जयंतवर बंदुक सुद्धा रोखून धरते. हे सगळं पाहून जयंत प्रचंड घाबरतो..जयंतने लपवलेल्या गोष्टी जान्हवी समोर आलेल्या असतात. त्या सगळ्या गोष्टी जान्हवीच्या तोंडून ऐकल्यानंतर जयंतला धक्का बसतो. जयंतच्या असल्या वागण्याला वैतागलेली जान्हवी म्हणते, 'अरे मी कधीतरी तुझ्यावर प्रेम केलं होतं हे जगाला सांगायची मला लाज वाटते. पण आता बस झालं. तुझ्यामुळे आजी कोमात गेली, वेंकी दादाला विहिरीत तु ठकललं. इथं भेटलास आता पुढे नको भेटू... गुड बाय जयंत कानिटकर' असं म्हणत ती समुद्रात उडी मारते. .परंतु खरंच जान्हवी जीव देण्याचा प्रयत्न करते की, ती त्याच्यापासून सुटका करुन घेण्यासाठी असं करते की, जयंतला धडा शिकवण्यासाठी केलेल प्लॅन आहे हे येणाऱ्या भागातच कळेल. परंतु या सगळ्या विश्वा जान्हवीच्या मदतीला येण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जातय. सोशल मीडियावर झी मराठीने शेअर केलेला व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी जान्हवीच्या वागण्याचं कौतूक सुद्धा केलं आहे. .झी मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर लक्ष्मी निवास मालिकेचा प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोच्या कॅप्शनमध्ये लिहलय की, 'अखेर जान्हवी जयंतपासून स्वत:ची सुटका करुन घेणार' .. सध्या झी मराठी शेअर केलेला हा प्रोमो व्हायरल होतोय. .अभय देओलचा 'तो' फोटो पाहिलात का? खरंच 'ती' अभय देओलची गर्लफ्रेंड? सनी देओलच्या इमोजीने चाहत्यांमध्ये चर्चा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.